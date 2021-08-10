Akbank konut kredisinde yeni kredi kampanyası başlattı, 120 Ay vadeye kadar evin tamamına kredi

Akbank konut kredisinde yeni kredi kampanyası başlattı. Akbank konut kredisi başvurusu yapacak olan kişilere de düşük faiz oranları ile birlikte kredi vermektedir. Türkiye'de en düşük faizle konut kredisi veren bankalardan birisi olan Akbank, 1.34 faiz oranı ile kredi imkanı tanımaktadır. Sizlerde eğer, Akbank üzerinden bu kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, bankaya kredi başvurunuzda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunan kişilerin onay alabilmeleri için bazı şartlara uygun olması gerekiyor.

Akbank konut kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin gelir durumunun iyi olması gerekmektedir. Ayrıca kişilerin konut kredisi kullanacak olmaları durumunda, evli olmaları, eş rızası belgesi almalarında gerektiriyor. Akbank üzerinden alacağınız konut kredilerinde 120 ay vadeli işlem yapacaksınız ve dileyen müşteriler ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yapabilmektedirler. Şimdi sizlere Akbank konut kredisi başvurusunu nasıl yaparsınız, bunun hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Akbank konut kredisi başvurusu sigortasız

Akbank konut kredisi başvurusu yapacak olan kişilere, sigortasız olarak kredi işlemleri yaptırmaktadır. 1.34 faiz oranı ile birlikte toplamda 120 ay vadeye kadar Akbank, konut kredisi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin en yakın Akbank şubesine giderek kimlik gelir belgesini alacakları evin tapu belgeleriyle birlikte kredi başvurularını tamamlayabilirler.

Kredi başvurunuzu tamamladıktan sonra banka sizlere kredi sonucu hakkında bilgiler verecektir. Kredi sonucu uygun olan kişiler, alacakları eve ekspertiz gönderilerek, ne kadar onay alacaklarını öğrenebilirler. Bankalardan konut kredisi kullanacaksanız krediyi alacağınız evin fiyatına göre değil, bankanın belirlediği ekspertiz değerine göre belirleyeceksiniz. Bankalar kredilerde, alacağınız eve ekspertiz gönderecektir. Gönderilen bu ekspertizin değerinin yüzde seksenine kadar kredi kullanacaksınız. Geriye kalan yüzde yirmilik kısım ise banka tarafından sizlere teminat olarak hesabınıza yatırılmasını isteyeceklerdir.

Akbank konut kredisi kullandığınız zaman banka sizlere ayrıca, hayat sigortası da yapacaktır. Hayat sigortası yapmak, konut kredilerinde mecburdur. Akbank üzerinden 100.000 TL konut kredisi kullandığınız zaman bankalar, sizlere 1680 TL aylık ödemeli kredi imkanları sunacaktır. Bu kredi 120 ay vadeye göre hesaplanmıştır. Kredi başvurusu ve detayları için www.akbank.com sitesine girebilirsiniz.