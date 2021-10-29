İhanet Eden Eşinin Annesi ile Kardeşini Öldürdü

Çorum'da meydana gelen dehşet verici olayda 64 yaşındaki kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi ile 32 yaşındaki kayınbiraderi Serkan Özçiftçi’yi öldüren Gencel Kıltepe, açıklamaları ile gündemde yer aldı. Kayınvalidesi ile kayınbiraderini de öldürmesi sonrasında kayınbiraderinin çocuğunu ve eşini de yaralayan 37 yaşındaki adam, kullandığı ifadeler ile şoka uğrattı.

Gencel Kıltepe'nin yargılanmasına devam edildi ve mahkemede yapılan savunma dikkat çekti. 32 yaşındaki adam istese herkesi öldüreceğini fakat öldürme amacı ile ateş etmediğini belirtti. Amacının korkutmak olduğunu ve her şeyin istemeyerek yaşandığını ifade eden Kıltepe, pişman olduğunu da aktardı.

Geçen sene Kasım ayında Bahçelievler Mahallesi Bahar 1. Cadde'de meydana gelen olayda korkunç dakikalar yaşanmıştı. Kayınbiraderi olan Serkan Özçiftçi'nin evine giden Gencel Kıltepe, bir süre boyunca kapının önünde beklemişti. Otomobilden indikleri sırada ise hedef aldığı kayınbiraderin Serkan Özçiftçi’yi, Serkan Özçiftçi’nin eşi 28 yaşındaki Alev Özçiftçi ile çocukları 3 yaşındaki Güney Özçiftçi’ye tüfek ile ateş eden Kıltepe, savunmasında da herkesi öldürebileceğin anlattı. Dehşet verici anlar sonrasında Serkan Özçiftçi'nin eşi ile oğlu da yaralandı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kayınbiraderin, öldürmesi sonrasında olay yerinden hızlı bir şekilde kaçan Gencay Kıltepe bu defa da kayınvalidesi olan Gülizar Özçiftçi'nin evine giderek yaşlı kadına tüfekle vurarak kaçtı. Damadı tarafından yaralanan Gülizar Özçiftçi yapılan ihbar ile birlikte hastaneye kaldırıldı fakat iki gün sonra hayatını kaybetti.

Duruşmadaki savunmasında kesinlikle suçu tasarlayarak işlemediğini ifade eden Kıltepe, eşinin kendisine ihanet ettiğini, olay gününde de Serkan ile Alev Özçiftçi'nin evinin önünde karşılaştığını anlattı. Kayınbiraderine eşinin nerede olduğunu sormak istediğini ifade eden Kıltepe, bir defa yere ateş ettiğini ve boş arsaya ateş etmek istediğini söyledi. Kayınbiraderinin orada bulunması sebebiyle ona da isabet ettiğini ifade eden 37 yaşındaki adam, hedef alarak bunu yapmadığını söyledi.