Akbank, müşterilerine özel olarak hazırladığı ihtiyaç kredisi kampanyası ile finansal destek sunuyor. Akbank hesabı olan vatandaşlar, bu kampanya sayesinde 43.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanma fırsatına sahip oluyor. Başvurularını gerçekleştirerek bu kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler, cep telefonları üzerinden SMS atarak kolayca başvurularını tamamlayabilirler. Maddi ihtiyaçlarımızın aniden artabileceği ve acil nakit desteğine ihtiyaç duyabileceğimiz durumlar her zaman karşımıza çıkabilir. Bu tür durumlarda güvenilir bir finansal çözüm bulmak önemlidir. Akbank, müşterilerine sunduğu yeni kampanya ile ihtiyaç sahibi olanlara 43.000 TL ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler için başvuru aşamaları oldukça basittir. Başvuru yapmak isteyenler, cep telefonlarının mesaj bölümüne "kredi TC Kimlik Numarası" şeklinde bir mesaj yazarak bu mesajı 44 25 numarasına gönderebilirler. Gönderilen mesaj sonrasında banka, başvuruyu hızlı bir şekilde değerlendirecek ve başvuru sonucunu 5 dakika içerisinde bildirecektir.

Akbank müşterileri, ihtiyaç kredisi başvurularını Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kolayca gerçekleştirebilirler. Uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu tamamlamak için gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu iletebilirsiniz. Bu sayede hızlı bir şekilde başvurunuzu tamamlayarak kredi onayını bekleyebilirsiniz. Akbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyası, hızlı ve kolay başvuru imkanı ile müşterilere finansal destek sağlıyor. Akbank hesabı olan vatandaşlar, 43.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanını değerlendirebilirler. Başvurularını cep telefonları üzerinden SMS ile veya Akbank Direkt uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirler. Bu kampanya, acil nakit ihtiyacı olanlar için cazip bir fırsat sunuyor.