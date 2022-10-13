Akbank hesabı olan kişilere 15 gün içinde 150.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacağı resmi olarak açıklandı!

Akbank hesabınızın olması durumunda, 15 gün içerisinde ihtiyacınız olan tüm limitlerdeki krediyi sizlere banka hemen hızlı bir şekilde hesabınıza yatırarak ödemektedir. Akbank hesabı olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere verilecek olan 150.000 TL'ye kadar kredilerde hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma, kredisini aynı anda kullanabileceksiniz.

Akbank hesabınızın olması durumunda, sizlerde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarınıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi kampanyası başvurusunda, özellikle Akbank Direkt uygulamasını kullanacak olan vatandaşlar için hemen aynı gün içinde mobil ödeme kredisi verilmektedir. Mobil ödeme kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olması, banka tarafından istenmektedir.

Akbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda başvurularını gerçekleştirebilecek ve üstelik oturdukları yerden onay almak istiyorlarsa, cep telefonları üzerinden SMS atabileceklerdir. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi paketi hazırlandı.

En yakın banka şubesine giderek, 150000 TL kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte giderek, sadece oniki ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak bu nakit kampanyasından faydalanabiliyor. Akbank, resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da, işlemlerinizi yapabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyasında 150000 TL kredi onayı alan vatandaşların diğer bankadaki olan tüm banka borçları da kapatılarak tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlanarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaşlarını bankalar üzerinden alması istenmektedir.