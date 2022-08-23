Akbank hesabı olan kişiler 9 gün içinde başvuru yapması isteniyor! Banka genel müdürlüğü açıkladı

Akbank üzerinde hesabı olan ve bu bankadan bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere yeni bir kredi kampanyası açıklandı ve bu Kredi kampanyasında 9 gün içinde başvurularını gerçekleştirerek onay alacak olan kişilere duyuru yapıldı. Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli olarak kredi işlemleri yapılacak ve onaylanan bu kredilerde banka 36 ay vadeli krediyi aynı gün içinde Akbank direkt uygulaması üzerinden sizlere sunacaktır. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan kredi başvuruları sonrasında işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin gelir belgesiz ve masrafsız olarak 50.000 TL'ye kadar kredi alabileceği haberi verildi.

Akbank hesabı olan vatandaşlar diğer kişilere nazaran daha düşük faiz oranları ile birlikte işlem yaparken başvuruların da şubelere gitmeden yapabilmektedirler. Banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizler de başvurunuzu gerçekleştirerek 5 dakika içerisinde Kredi sonucuna hemen öğrenebilecek ve onaylanan bu krediyi aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak Akbank direkt uygulaması üzerinden kullanabileceksiniz.

Akbank üzerinden sorunsuz bir şekilde ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşların 1500 ve üzerinde bir kredi puanı olması durumunda bankadan düşük faizli ve masrafsız Kredi gelir belgesiz kullandırılmaktadır. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanı sağlanacak ve onaylanan bu Kredi kampanyalarında ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da sunulacaktır. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların aynı gün içinde Kredi ödemeleri verilmektedir.