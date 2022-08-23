3 banka açıkladı! Sadece emekli değil, emekli olmayan ve çalışan kişilerde 54000 TL ödeme alabilecekler! Son dakika

3 banka üzerinden yapılan yeni duyuruda nakit ihtiyacı olan kişilere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlanacaktır. Nakit kullanmak isteyenlere 5 dakika içinde sonuç verilir ve bu sonuca göre krediler anında hesaplara yatacaktır. Kredi notu uygun olan kişiler uygun faiz oranları ile birlikte kredi almak istiyorsa başvurusunu yaptıktan hemen sonra kredilerini aynı gün içinde hesaplarına alabileceklerdir. 5 dakika içinde kredi sonucuna göre kredi kullanmak isteyenlere banka 3 ay ertelemeli de kredi vermektedir. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişiler başvuru yapabilecekleri bankalar şu şekilde yayımlandı...

QNB Finansbank kredi başvurusu

QNB Finansbank üzerinden nakit kredi başvurusu yapmak istiyorsanız başvurunuzu banka şubelerine gitmeden hemen hesaplarınıza yatırabileceksiniz. QNB Finansbank kredi kampanyasına katılmak için başvuru yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli sonuç verilmektedir. Nakit kredi almak isteyenler en yakın banka şubelerinden bu kredileri alabilirler. TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atın ve kredi kullanın...

Akbank kredi başvurusu

Akbank üzerinden de kredi başvurusu yapılıyor. Bankadan kredi alacak kişilere 36 ay vadeye kadar kredi veriliyor. Banka kredi notu uygun olan kişilere verdiği bu kredilerde 3 ay ertelemeli kredi hizmetini Akbank direkt uygulaması üzerinden sunuyor. Başvuru yapacak olan kişilere uygun faizlerle kredi verilirken banka 5 dakika içinde sonuç almak için başvurusunu yapıyor. Nakit kredi kullanacak olan kişiler bankadan işlem yapmak istiyorsa en yakın banka şubelerine giderek kredi alabileceklerdir.

Denizbank kredi başvurusu

Kredi başvurusu için SMS atmak isteyenler bu bankadan 5 dakika içinde sonuç alacağı kredi kampanyasına katılabileceklerdir. Başvuru yapmak istiyorsanız başvuru sonucuna göre kredi alabilecek ve onaylanan kredinizi hemen hesaba yatırabileceksiniz. Emekli olan kişiler de mobil uygulamadan kredi alabilir. Denizbank SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler cebimde kredi kampanyasına katılacaklardır. SMS ile kredi alacak kişiler cebimde kredi kampanyasına katılmak için KREDİM TC KİMLİK yazarak bu mesajı 3280 numarasına mesaj olarak göndermeleri gerekiyor.