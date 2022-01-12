Akbank Genel Müdürlüğünden Duyuru Var! Banka Hesabı Olanları İlgilendiriyor...

Akbank üzerinden son dakika haberi geldi. Akbank, kendi bankasında hesabı olan vatandaşlar için artık şart aramadan, ihtiyaç kredisi imkanı sunacak. Banka hesabınızın olması durumunda, Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için belirtilen şartlara uygun olması ile birlikte 36 ay vadeye kadar 100.000 TL nakit kredi kullandıracak.

Akbank, kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu kampanya ile birlikte krediyi hemen anında hesabınıza yatırmak için, internet bankacılığı kullanmanızı isteyecek. Akbank İnternet bankacılığını kullanmak için Akbank'ın hesabı olması ve bu hesap üzerinden bir şifre oluşturarak Halkbank'ın uygulaması olan direkt uygulamasına giriş yapmanız gerekmektedir.

Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler belirli şartlar dahilinde 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaptıktan sonra 36 ay vadeye kadar kredi kullanacak olan kişiler, taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapmak istiyorlarsa, bankaya başvuru yapmadan önce bu kredi kampanyasına katılması gerekiyor.

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu, ayrıca banka şubesi üzerinden veya cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da yapılıyor. Akbank Başvurusu yapacak, kredi onayı almak isteyen kişilerin banka kredi notu en az 1300 ve üzerinde olması durumunda banka müşterilere kredi imkanı sunacaktır.

Akbank SMS ile Başvuru

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar SMS ile kredi kullanmak istiyorlarsa, bankanın SMS Kredi servisi olan 44 25 numarasına mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilir ve hemen kredi onayı almaları durumunda en yakın banka şubesinden onaylı tutarı, kullanabilir.

Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu hakkında bilgiler verecek, onaylanan kredi tutarını, hemen kendi hesabınıza yatıracaksınız. Akbank ATM'si, Akbank müşteri hizmetleri numarası ve Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden de istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.