Son Dakika: Cumhurbaşkanından Duyuru Var! Erdoğan "Emekliye Müjde" Dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekli olan vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, emeklilere yapmış oldukları zam sonrasında artık emeklilere sıkıntısız bankalardan nakit verileceği açıklandı.

Kampanyayı başlatacak olan bankalar, kamu bankaları ve bazı kamu destekli özel bankaları olmaktadır. Emekli maaşını bankalar üzerinden alan vatandaşlar, eğer kamu bankaları üzerinden emekli maaşlarını alıyorlar ise banka şubelerine gitmeden artık devlet destekli olarak verilen bu nakit kampanyasına katılabilir. Emekli kişilere banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden ve internet sitesi üzerinden 50000 TL'ye kadar devlet destekli olarak en düşük faiz oranları ile 36 ay vadeli kredi verilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşlar, hangi bankadan emekli maaş alıyorsa, kendi bankası şubesi üzerinden kredi başvurusunu yapabilecek ve onaylanan kredisini de hemen aynı gün içinde kullanabilecek.

Emekli olan kişiler ya acil durumlarda nakit ihtiyacı için başvuru yapmak istiyorsak, banka şubelerine gitmeden internet bankacılığını kullanarak da kredi başvurusunda bulunabilir. internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankaların mobil uygulamasına giriş yapan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar masrafsız, gelir belgesiz, imzasız ve banka şubesine gitmeden ihtiyaç kredisi alabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank haricinde, Şekerbank İş bankası Garanti Bankası, PTT ve Denizbank üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar için 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi onayı verileceği açıklandı.

50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeyle işlem yaptıktan sonra banka ilk taksit ödemesinde 45 gün veya 90 gün ödeme ertelemesi yapmak imkanı da sunmaktadır.

Emekli maaşını kamu bankalarına taşıyan vatandaşlar, 2500 TL ve üzerinde emekli maaş alması durumunda 750 TL'ye kadar emekli promosyonu alabilir ve ayrıca emekli promosyonu aldıktan sonra 10 bin TL'ye kadar nakit avans kullanabilir. Özellikle Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyada, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan vatandaşlar için ayrıca yüksek limitli kredi kartları veriyor. Size en yakın banka şubesine giderek kredi kartı veya ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir, bankaların emekliler için yapmış olduğu diğer kampanyaları yine banka şubelerinden kolayca öğrenebilirsiniz.