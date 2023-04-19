Akbank Emekli Kampanyası: 100.000 TL'ye Kadar Emekli Ödemesi ve Kredi Veriliyor

Akbank, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, emekli ödemesi almak isteyen vatandaşlar 100.000 TL'ye kadar ödemelerini hemen aynı gün içinde alabilecekler. Eğer hesaplarında emekli maaşı varsa, ödeme de hesaba yatırılacaktır. Ayrıca, 100.000 TL emekli kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar da Akbank tarafından bir kredi ödemesi alabilirler. Daha önce kredi kullanmış ve düzenli ödemeler yapmış olanlar da bu krediden faydalanabilirler.

Başvuru Şartları

Kampanya kapsamında kredi kullanmak isteyen vatandaşların belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunlar arasında, emekli olmak veya emekli maaşı almak, belirli bir yaşın üzerinde olmak ve kredi notunun uygun olması gibi şartlar yer almaktadır. Başvuru işlemleri internet bankacılığı üzerinden yapılabilmektedir ve işlemler 5 dakika gibi kısa bir sürede sonuçlandırılabilmektedir.

Ödeme Süresi ve Faiz Oranları

Kredi başvurusu kabul edilen vatandaşlar, kullandıkları kredinin ödemelerini hesaplarına yatırılarak aynı gün içinde kullanabilirler. Kredi ödemesi, belirli bir vade süresi ile geri ödenmektedir ve faiz oranları uygun seviyelerde belirlenmiştir. Kampanya dahilinde verilecek kredilerde faiz oranları ve ödeme koşulları, belirli şartlara göre değişiklik gösterebilmektedir.