Cumhurbaşkanı Son Dakika! Emekliye ödeme verilecek! Emekli maaşı alan kişiler bu habere dikkat

Devlet destekli emekli ödemeleri ilgili bir gelişme yaşandı. Emekli maaşı alan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yasalaşan yeni karar ile birlikte Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden almış oldukları emekli maaş hesaplarıyla birlikte istedikleri zaman nakit kredi kullanabilecek ve onaylanan bu kredilerini, diledikleri zaman hesaplarına yatırarak hemen kullanabileceklerdir. Devlet destekli olarak verilecek ve sadece emekli olan vatandaşlar için kullandırılacak olan bu krediler, nakit ihtiyacınızın olması durumunda hızlı birşekilde işlem gerçekleştirilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da kullandırılacaktır.

Devlet destekli emekli ödemeleriyle ilgili ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda ilk kredi kullanacak olan kişilerin emekli olması ve maaşlarını kamu bankaları üzerinden almaları durumunda 50000 TL'ye kadar ödemeler verileceğini, resmi internet siteleri üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden açıklandı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank gibi bankalardan almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, 50000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde nakit ihtiyacı olan vatandaşları 90 gün ertelemeli ihtiyaç kredisi hemen aynı gün içinde ödenmektedir.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşların nakit kredi kullanabilmeleri için öncelikli olarak banka şubelerine gitmeden işlemlerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de yapabileceğini söyleyebiliriz. Emekli maaş alan vatandaşlar, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden yapmış oldukları işlemlerde, düşük faiz oranları ile birlikte kredilerini istedikleri zaman kullanabilmektedir.

EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNDEN BORÇ KAPATMA