Akbank Duyurdu, Emekliye Şartsız 50000 TL Verilecek

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda banka üzerinden istedikleri zaman kredi kullanabilir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak işlem yapmak isteyen kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşları üzerinden 50.000 TL'ye kadar kredi onay alacaklar. 50.000 TL ve üzerinde işlem yapacak olan emekliler maaşını bankaya taşımaları durumunda kredi kullanabilir. Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte Kredi olacak olan emeklilerin kredileri hızlı bir şekilde hesaplarına yatıracağı açıklandı.

Akbank emekli kredisi

Akbank emekli kredisi almak isteyen kişiler emekli maaşını bu bankaya taşımaları durumunda kredi başvurusu yapacak. 50 bin TL kredi aldığınızda 36 ay vadeye kadar kredi Alabileceksiniz. Akbank emekli kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme toplamda 36 ay vade ile bu kredilerin başvurularını isterse banka şubelerinden yapabilir isterlerse de banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden yapabilir. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılacak olan Bu kampanyada sadece emekli olanlar bir sigortalı olarak çalışan vatandaşlar da Kredi kullanabilecek.

Sms ile Akbank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak hemen kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kredi yazın boşluk bırakın ve t.c. kimlik numaranızı 4425 numarasına göndererek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 4425 numarasına mesaj atarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak kredi kampanyası için en yakın banka şubesine gitmesi gerekiyor.

Akbank hesabı olan emeklilerde akbank'ın direkt uygulamasına girer buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Akbank direkt uygulamasına giriş yapmak istiyorsanız banka hesabınız üzerinden internet şifresi oluşturmanız gerekiyor. 7 gün 24 saat kredi kullanabilir başvurunuzu buradan gerçekleştirebilirsiniz. Akbank direkt uygulaması üzerinden bankacılık işlemlerinizi de İstediğiniz zaman yapabiliyorsunuz. Bu uygulama üzerinden ayrıca kredi notu sorgulama işlemleri de kolayca yapılıyor. Akbank üzerinden kampanya detaylarını öğrenmek istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine girebilir veya size en yakın banka şubesine giderek emekli kredisi hakkında bilgi alabilirsiniz.