Akbank duyurdu! Bugün başvuru yapan emekliye 100.000 TL ödüyor: Kısa süreli olacak dendi

Akbank , başlatmış olduğu yeni kampanyada, emekli maaşı alan vatandaşlar için 100 bin TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Akbank üzerinden yapılan yeni emekli kampanyasında, emekli maaşını bu bankaya taşıyarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin emekli promosyonu aldıktan sonra bu bankalardan gelir belgesiz olarak ta 100000 TL 24 ay vadeli kredi alabileceği haberi geldi. Akbank, son zamanlarda yapmış olduğu, emekli kampanyaları ile birlikte adından söz ettirirken, nakit ihtiyacı olan kişilere de sürekli olarak güncel kampanyalar yaparak, düşük faiz oranları ile birlikte kredi vermek istemektedir.

Akbank'ın yapmış olduğu son kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların acil ihtiyaçları olmaları durumunda aynı gün içinde krediye hemen hesaplarına yatırabileceği haberi verildi. Banka şartlarına uygun olan kişilere, Akbank, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu vererek, aynı gün içinde kredi ödemelerini yapacak ve onaylanan bu kredileri de yine aynı gün içinde Akbank Direkt uygulaması üzerinden sizlere sunacaktır. Emekli maaşınızı, Akbank üzerinden almanız durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların 70 yaşına kadar olması da isteniyor.

Akbank Emekli Kredisi Kampanyası

Akbank üzerinden başlatılan Emekli Kredisi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar başvurularını banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte yapabiliyor. Size en yakın Akbank şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız durumunda banka şubelerine giderek işlemlerini yapacak olan vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanmaktadır.

Akbank üzerinden internet bankacılığını kullanarak, Akbank'ın SMS kredi servisini kullanarak veya Akbank Çağrı Merkezi numarası olan 444 25 25 numarasını arayarak da Emekli Kredisi kampanyası hakkında bilgi alabilir ve başvuru yapabilirsiniz.