PTT ve 2 bankadan emekliye ödeme! Emekli maaş hesabınıza anında nakit

Ptt, Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit kullanacak olan kişilere 50000 TL kadar ödemeler verileceği açıklandı. Ptt, Ziraat Bankası Vakıfbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırlandığı duyuruldu.

Emekli maaşınızı almış olduğunuz, bankalar üzerinden işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlerde başvurularınızı hızlı bir şekilde yapabilir ve onaylanan kredilerinizi hesaplarınıza yatırarak alabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için en yakın banka şubesine giderek tek I işlemler hızlı birşekilde yapılmaktadır.

Ptt, Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ptt üzerinden emekli kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, öncelikli olarak emekli maaşınızın PTT üzerinden alınması gerekmektedir. Emekli maaşını PTT üzerinden alan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak bakıp hızlı bir şekilde ihtiyaç kredilerini banka şubeleri üzerinden kullanabilir. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak PTT, Emekli Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz yeterli olacak. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek, onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da aynı gün içinde kullandırılmaktadır. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar PTT şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte de işlem yapabiliyor.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ziraat Bankası ve Vakıfbank emekli maaş alan vatandaşlara internet bankacılığını kullanarak, 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi veriyor. Ziraat Bankası ve Vakıfbank, ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. Başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri aynı gün içinde hesaplarına yatırılarak da öğrenilmektedir. Ziraat Bankası ile birlikte Vakıfbank üzerinden kredi almak isteyen vatandaşları 5 dakika içerisinde 36 ay vadeli krediler, internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurmanız durumunda sizlere ödenmektedir.