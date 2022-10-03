Akbank, Denizbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA 5 Gün Sürecek Kampanya Tanıttı! "Gelir Belgesiz 100.000 TL Nakit"

Akbank, Denizbank, QNB Finansbank ve Garanti Bankası üzerinden 5 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek gelir belgesiz 100000 TL nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için bugün itibariyle yeni bir kredi duyurusu paylaşıldı.

Akbank Denizbank QNB Finansbank ve Garanti Bankası, resmi internet siteleri üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılacak ve 24 ay vadeli, bu krediler hesaplarınıza atabileceğiniz haberi geldi.

Akbank, başta olmak üzere, Denizbank Finansbank ve Garanti Bankası, resmi internet siteleri üzerinden yapılan duyuru sonrasında düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanacak olan tüm vatandaşların belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemelerini hesaplarına alabileceğini söyleniyor.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, bankaların resmi internet siteleri üzerinden kredi başvuru formlarını doldurarak 24 ay vadeli 100000 TL kredi kampanyasına katılabilmektedir. Başvuru formunu doldurduktan sonra sizlere verilecek olan kredi onayı ile birlikte en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgenizle birlikte gitmeniz durumunda da daha yüksek limitlerde kredi kullanabilirsiniz.

Denizbank, Akbank ve Finansbank, özellikle mobil uygulama kullanan vatandaşlara bu kredi kampanyalarına, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden vereceğini de açıkladı. Bankaların mobil uygulamalarını kullanarak kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde belirtilen şartlara uygun olan tüm vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilir. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden kredi başvurularında bulunacak olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi almak için en yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerini yapabileceğini söyleyebiliriz.

SMS KREDİ

Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44, 25 numarasına göndermesi gerekiyor. QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusuna cep telefonu üzerinden yapacak olan vatandaşlar ise TC kimlik numarasına 50 30 numarasına göndermesi yeterli. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredim TC kimlik ve doğum tarihini gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına gönderebilir.