Akbank Çıldırdı Kefilsiz Şartsız 15 Bin Lira Verecek! Üstelik Bankaya Gitmeye Bile Gerek Yok

Acil paraya ihtiyacım var diyenlere Akbank’tan sevindirici haber geldi. Banka, kefil şart olmadan 15 bin liraya kadar kredi vereceğini duyurdu.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşların nakit paraya olan ihtiyaçları arttı. Bu ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşların başvurduğu ilk yol bankalardan ihtiyaç kredisi çekmek oldu. Ancak çoğu banka, kredi koşullarını çok ağırlaştırdı ve genellikle kefil istemeye başladı. Bu nedenle, çoğu kişinin başvuru talepleri reddedildi.

Türkiye’nin en çok tercih edilen özel bankalarından biri olan Akbank ise, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 15 bin liraya varan düşük faizli kredi kampanyası hazırladığını duyurdu. Söz konusu kampanyada kefil aranmayacağını da müjdeledi. Üstelik vatandaşların başvuru sonuçlarının da en geç 1 gün içinde sonuçlanacağı söylendi. 36 aya varan vade seçenekleri ve düşük faizli olarak verilen bu kredinin detayları Akbank’ın resmi internet sitesinde paylaşıldı. Kredi kampanyası başladığından beri başvuru rekoru kırıldı.

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU KOŞULLARI

Akbank tarafından hazırlanan ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen müşterilerin bazı koşulları karşılıyor olması gerekmektedir. Bu koşullar diğer bankalara kıyasla daha hafiftir ve müşterilerin kredi alma şansı daha yüksektir. Bu şartlardan ilki 18 yaşından büyük bir Türk vatandaşı olmanızdır. 65 yaşın üstünde olan vatandaşlar emekli kredisinden faydalanabilecektir. Ancak hatırlatmamız gerekir ki Akbank’ın emekli kredisinden yararlanabilmek için emekli maaşını Akbank’tan almak şartı aranmaktadır.

Söz konusu şartlara uyan vatandaşlar, Akbank'ın 36 aya varan sade süreçli ve düşük faizli ihtiyaç kredisini almak için başvuru yaptığı zaman incelemeye alınacaktır. Bankalar genellikle kredi notuna göre limit belirler ve faiz indirimi yapar. Bu nedenle, kredi notu yüksek olan vatandaşlar daha avantajlı olacaktır. Kredi notu düşük olan vatandaşlara da daha yüksek faiz oranı uygulanır.

AKBANK ACİL KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Acil paraya ihtiyacı olanlara anında ödeme yapacak olan Akbank'tan 15.000 liralık düşük faizli kredi çekmek isteyen vatandaşların başvuru yapmak için birden fazla seçeneği bulunmaktadır. Dileyen vatandaşlar başvurularını banka şubelerine giderek yüz yüze yapabiliyorken dileyenler de banka şubelerine gitmelerine gerek kalmadan Akbank'ın çağrı merkezi olan 444 25 25’i arayarak başvurularını gerçekleştirebilirler.

Bunun yanı sıra, internet üzerinden de başvuru yapmak mümkündür. Akbank’ın resmi internet sitesinde sizden istenen bilgilerin tamamını doğru girerseniz başvurunuz yüksek ihtimalle onaylanacaktır. SMS aracılığı ile de başvuru yapabilirsiniz. Bu yolu kullanarak kredi talebinde bulunacak kişilerin KREDİ yazıp boşluk bıraktıktan sonra T.C. Kimlik Numaralarını yazıp ve 4425 numarasına mesaj göndermesi gerekmektedir.

Yukarıda söz ettiğimiz yöntemleri kullanarak yaptığınız kredi başvuruları en geç 1 gün içinde cevaplanacaktır ve onay almanız halinde paranız hesabınıza anında yatacaktır. Özellikle SMS ile yapılan kredi başvurularının sonucu 5 dakika içinde tarafınıza ulaşacaktır.