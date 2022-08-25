Akbank bugünden itibaren 43000 TL ödeme verecek! Bu ödemeleri isteyen herkes şartsız olarak alabilecek...

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için 43000 TL ödeme vereceğini açıkladı. Akbank , yeni yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında bireysel müşterilerin, başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda ve bankanın kendi kredi şartlarına uygun olmaları durumunda 43000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlara banka üzerinden 36 ay vadeli 43000 TL kredi bireysel olarak verilmektedir.

Akbank kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada, başvurularını gerçekleştirecek olan müşterilerin banka hesapları olması durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler alabileceği haberi geldi. Akbank üzerinden yapılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak işlem yapılabilecek ve onaylanan bu kredilerde aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yapılabilecektir.

Akbank kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin cep telefonları üzerinden SMS atarak veya Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan internet kredisi kullanabileceğini de söylemek istiyoruz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeye kadar aynı gün içinde kredi ödemesi verilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların şartlara uygun olması durumunda 36 ay vadeli olarak kredi imkanından faydalanabilmeleri için en yakın banka şubesine giderek te işlem yapacağını söylemek isteriz.

Akbank üzerinden cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı 44 25 numarasına mesaj göndererek, Akbank'ın SMS Kredi Servisi üzerinden nekadar onay aldığınızı görebilirsiniz. Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu, ayrıca bankanın internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden de 7 24 yapılabilmektedir.