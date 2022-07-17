Akbank Beklenen Duyuruyu Yaptı, 5 Gün İçinde Başvuru Yapan Emekli ve Çalışanın Cepleri Para Dolacak!

Akbank üzerinden yapılan duyuru sonrasında 5 gün içerisinde başvuru yapan emekli ve çalışan vatandaşlar için 50000 TL'ye kadar limit ayırdı. Ertesi günü başlayacak ve cuma günü bitecek olan bu, Nakit kampanyasında, düşük faiz oranlarından yararlanarak nakit kredi kullanabilecek ve sizlerde başvurunuzu yaptıktan sonra 36 ay vadeli 50000 TL ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Başvuru gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, Akbank, yapmış olduğu bu kampanyanın üzerinden emekli olan ve sadece bireysel olan müşterilere kredi imkanı sağlayacağını duyurdu. Banka kredi şartlarına uygun olduğumuz durumunda kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde krediyi hızlı birşekilde hesaplarına yatırabiliyor. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi alacak olan vatandaşlara en yakın banka şubesine giderek de işlemlerini kolay birşekilde yapabiliyor.

Kredi başvuru şartlarından en başında kredi puanı gelmektedir. Akbank kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit kredi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirebilmeleri için kredi şartlarına uygun olmasını istemektedir. Akbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlerde 5 dakika içerisinde sonuç alabilirsiniz ve banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar, düşük faizlerle kredi kullanabilir.

Nakit kredi başvurusunda bulunmak için cep telefonunuz üzerinden mesaj atabilirsiniz. Mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, hızlı bir şekilde banka üzerinden işlem yapmak istiyorsa, banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte de kredi kullanabilir. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderen vatandaşlar, 36 ay vadeli Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacaktır.

Oturduğunuz yerden başvurunuzu gerçekleştirip, bu banka üzerinden almış olduğunuz ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte başvurunuzu hızlı bir şekilde yaptıktan sonra sizin hesabınıza para ödemesi alabilmeniz için Akbank Direkt uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Akbank Direkt uygulamasını kullanan vatandaşlar başvurularını, mobil uygulama üzerinden yapacak ve krediyi hemen hesaplarına yatıracaktır. Başvurunuzu yaptıktan sonra hemen işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve nakit kredinizi aynı gün içinde banka şubelerinden kullanabileceksiniz. Emekli maaşlı bu banka üzerinden alan vatandaşları, Akbank, emekli maaş kredisi imkanı sağlayacaktır. Maaşınızı banka üzerinden almanız durumunda hızlı bir şekilde bankadan emekli kredisi, kullanmanız durumunda diğer bankadaki olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarımızı da kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayacaksınız.