Akbank Bankamatik Kartınıza 100.000 TL Gönderecek, Bir Kere Başvuru Yapmanız Yetecek, Kimlik İle Alınacak!

Akbank bankamatik kartı hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşları 100.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi vereceğini açıkladı.

100 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşları için Akbank yapmış olduğu Bu kampanyada kredi puanına bakarak vatandaşlara gelir belgesiz ihtiyaç kredisi ödemesi vermektedir.

Akbank bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için başlattığı yeni kampanyada, kendi bankamatik kartı kullanan ve nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için özellikle 100.000 TL'ye kadar vereceği tüm kredilerde nakit ihtiyacı olan vatandaşlara Akbank direkt uygulamasını kullanmaları durumunda Kredi ödemeleri vereceğini açıkladı.

Akbank direkt uygulaması üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit almak istiyorsanız şubelere giderek işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak hemen aynı gün içinde ödeme alabilir ve kredi kullanabilirsiniz.

Akbank hesabı olup nakit kredi kullanacak olan vatandaşların özellikle banka müşterileri olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirebilecekleri Bu kampanyalara cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvurularında gerçekleştirmeleri halinde Kredi ödemeleri alabileceğini söylemek isteriz.

SMS KREDİ

Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara banka müşterisi olmaları halinde Kredi ödemelerini 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırarak kullandıracak olan bu bankadan kredi puanınızın 1500 ve üzerinde olması durumunda masrafsız ve gelir belgesiz olarak Kredi alabileceğinizi de söylemek istiyoruz.