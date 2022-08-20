Akbank bankamatik kartı olanlara borç kapatma kredisi veriyor! 50 bin TL'ye kadar ödeme

Akbank üzerinden bankamatik kartı kullanılan ve bu bankada hesabı olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada özellikle diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak için ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız sizlere destek olarak borç kapatma kredisi ödenmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda 36 ay vadeye kadar ödenecek olan kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da sunulmaktadır. En yakın banka şubesi üzerinden de borç kapatma kredisi kampanyasına katılabileceğiniz bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için aynı gün içinde kredi destek ödemeleri yapılmaktadır. Akbank üzerinden sizlerde 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.

Akbank borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinde hesabınızın olması ve bankamatik kartı kullanmanız durumunda size özel olan faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde bu bankalar üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

Akbank üzerinden başlatılan borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerde şartlara uygun olarak aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanarak kredi kullanabilmektedirler.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek şubeler üzerinden alacakları kredilerde kredi notuna ve kredi siciline bakarak onay almaktadır.

Akbank'ın internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ve kısa mesaj uygulamaları üzerinden kredi kampanyalarına katılmak isteyen ve başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere banka 5 dakika içerisinde sonuç işlemi vermek için öncelikli olarak Kredi puanının yüksek olmasını istemektedir. Sizler de eğer banka kredi puanınıza güvenmiyorsanız ve borç kapatma kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın Akbank şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır.