Akbank bankamatik kartı, hesabınıza 33000 TL ödeme ay sonuna kadar yapacak.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, Akbank tarafından yapılan duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere aynı gün içinde ödemeler verileceği açıklandı. Akbank bankamatik kartı kullanan tüm vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemelerini verecek.

33000 TL'ye kadar uygun faizlerle, sizlerin işlem yapacak. Akbank 33000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak ihtiyaç kredisi ödemesi verilmektedir. Kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlemler gerçekleştirilecek ve onaylanan tutar hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank üzerinden 33000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemeniz için başvurunuzu bankanın resmi internet sitesindeki kredi başvuru formunu doldurarak hemen yapabilirsiniz. Akbank 33000 TL'ye kadar kullandıracağı ihtiyaç kredilerinde, sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verir ve onaylanan tutarın nekadar olduğunu söyler.

Akbank müşterisi olan vatandaşlar ise ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka müşterisi olması durumunda internet bankacılığı uygulaması, şifresi alarak, Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında onaylanan tutarın ne kadar olduğu hakkında bilgiler sizlere söylenir ve hesabınız üzerinden ödemeler alabilirsiniz. Akbank şubelerine giderek de bireysel müşteri temsilcisi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu yaparak kredinizi hemen kullanabilir ve gelir belgesiz 33000 TL bireysel kredi alabilirsiniz.