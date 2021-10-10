Akbank Banka Şubesine Gitmeden Onay Veriliyor! SMS ve İnternetten Başvuru… Banka şubesine gitmeden 10.000 TL kredi için Akbank onay verecek. SMS ve internetten başvuru yapma imkânı. Krediye başvuru yapmak için ekran açık, detaylar geliyor…

Nakit sıkıntısı yaşayan müşteriler Akbank üzerinden 10.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisine başvuru yapmaları halinde kredi onayı alabilecek. Bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına SMS ile katılarak ne kadar kredi alacaklarını hemen öğreniyor. SMS ile başvuru yapan vatandaşlar kredi notuna göre değerlendirmeye tabi tutuluyor. Kredi onayı alınması durumunda aynı gün içerisinde kredi tutarı banka hesaplarına aktarılıyor. Akbank tarafından 10.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için başvuru yapmak isteyenler 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli bu kredileri hemen kullanabilir.

Akbank SMS Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank tarafından uygulamaya koyulan ihtiyaç kredisi için başvuru yapmak isteyenler cep telefonu üzerinden kredi başvurusunu mesaj atarak yapabilmektedir. Kredi yazarak boşluk bırakıldıktan sonra TC kimlik numarası yazılır. 4425 nolu numaraya gönderilir. Mesaj gönderildikten 5 dakika gibi kısa süre içerisinde kredi sonucu onaylanarak kişiye bildiriliyor. Onaylanan kredinin tutarı gönderilen mesajdan sonra başvuru yapan kişiye bildirilir. SMS ile kredi alan vatandaşlar en yakın Akbank şubesine giderek kimlik göstermek şartı ile bu krediyi kullanabilecektir. Belgeye gerek duymadan SMS yolu ile başvuru yapılması ile 10.000 TL tutarındaki krediden faydalanılabilir. Kimlik kartının gösterilmesi ile birlikte kredi kullanılabilir.

Akbank müşterisi olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi için Akbank’ın resmi internet sitesinden de başvuru yapmanın yanında Akbank mobil uygulamasını da kullanarak istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecek. Online olarak yapılan başvurularda, başvuru yapan kişiler değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirmeler hızlı bir şekilde sonuçlandırılarak kişiye konu hakkında geri dönüş yapılır. Geri dönüşlerde onaylanan kredinin ne kadar olduğu bilgisi iletilir.

Kullanılacak kredi banka şubelerine gitmeden banka tarafından direk olarak hesaplara aktarılır. 36 ay vadeli olarak kullanılabilecek olan bu kredilerde ilk ödeme 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılabilir. Akbank kredi kullanımlarında müşterilerine sürekli olarak kampanya düzenleyerek nakit anlamda olan sıkıntılarını gidermeye çalışmaktadır.