Akbank banka müdürü duyurdu: Cep telefonları üzerinden mesaj atanlar 75.000 TL Kredi alacak

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit isteyen tüm vatandaşlar için banka tarafından yeni bir duyuru paylaşıldı. Cep telefonlarınız üzerinden kısa mesaj atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyalara katılarak 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi hemen alabilirsiniz. Akbank bireysel kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasında banka müdürü tarafından da yapılan duyuru sonrasında özellikle şube etkisinde sms ile onay almak isteyen vatandaşlar kimlikleriyle birlikte bankadan SMS onayı alması durumunda ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Akbank üzerinden 75.000 ve üzerinde de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz kampanyalar mevcut bulunmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz Akbank kredi kampanyasında atmış olduğunuz mesaj sonrasında kredi puanlarınız sorgulama yapılacak ve bu şekilde sizlere onay verilecektir. Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı kendi cep telefonu numaranız üzerinden 44-25 numarasına göndermeniz gerekmektedir.

Akbank 75.000 ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başvurularını aynı zamanda Akbank direkt uygulaması üzerinden de almaktadır. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurularında banka müşterileri olan tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri gerçekleştirilir ve vatandaşlara 75 bin TL'ye kadar ödeme verilmektedir.

Akbank emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlar için de gerçekleştirmiş olduğu bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde sonuç verilerek Kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor. Akbank emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların banka şubelerine giderek işlemleri hızlı bir gerçekleştirilecek ve krediler hesaplara yatırılarak da kullandırılacaktır.