Akbank Banka Kartı Sahipleri Nakit İstemesi Yeterli Olacak, 31 Ağustos'a Kadar Başvurmak Yetiyor!

Akbank kartı olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Akbank kartı olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları için artık banka şubelerine gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Akbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirilerek, acil kredi kullandırılacaktır. Bankamatik kartı üzerinden veya banka kartı hesabınıza üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı uygulaması üzerinden başvurularınızı 7 24, yapabileceğiniz bu kampanyalara sizlerde katılabilirsiniz.

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için başvuru şartları da resmi internet siteleri üzerinden yayınlandı. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek banka üzerinden kredi kullanabileceği haberi geldi. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 1200 ve üzerinde bir kredi puanı olması durumunda, ayrıca gelir durumuna bakılarak ve banka, yaşına bakılarak kredi imkanı sağlanacaktır.

SMS KREDİ

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak başvuruda bulunabileceklerdir. Son zamanlarda en çok tercih edilen kredi kampanyalarından birtanesi olan SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusuna katılmak için cep telefonunuz üzerinden atacağınız ücretli mesaj ile birlikte 10 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilirsiniz. Başvuru yapmak istiyorsanız, kredi başvurunuzu kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına göndererek, hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Akbank, yapılan kampanyada, sizlere destek olacak yok, onaylanan kredinizi ne kadar olduğu hakkında bilgiler ile birlikte başvuru yapacak olan kişilerin hangi faiz oranlarından yararlanmaya hakkında bilgileri verecektir.