Akbank banka kartı kullananlar dikkat: 10 Gün süreniz kaldı!

Akbank banka kartı kullanan vatandaşlar için sadece 10 gün süre kaldı açıklandı. 10 gün süre içerisinde başvurunuzu gerçekleştirerek Akbank banka kartı hesabınız üzerinden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve dilediğiniz zaman Bu bankanın yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak uygun faizlerle kredi işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar kredi kartı ve banka kartı kullanıyorlarsa Akbank bu kişileri 10 gün içerisinde 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödemesi gerçekleştireceğini duyurdu.

AKBANK DUYURDU!

Akbank üzerinden gerçekleştirilen bu yeni nakit kampanyasında 10 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecek ve onaylanan krediler hesapları aynı gün içinde yatırılacak. Akbank bireysel müşteriler için başlattığı Bu kampanyada kendi bankasında bankamatik kartı ve kredi kartı kullanan tüm vatandaşların kredi notu 1400 ve üzerinde olması durumunda işlemlerini gerçekleştireceğini ve nakit kredi kullanabileceğini açıkladı. uygun faiz oranları ile birlikte işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi ödemeleri alabileceğiniz kampanyaya katılmak isteyen tüm vatandaşlara Akbank tarafından düşük faizlerle krediler 50.000 TL ve üzerinde de verilmektedir.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak dilediğiniz zaman bankadan kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonlarının üzerinden mesaj atarak işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsa Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 44-25 numarasına göndermeleri halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Akbank hesabı olan kişiler ise Akbank direkt uygulamasına giriş yapabilirler ve buradan diledikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler.