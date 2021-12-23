Akbank Banka Hesabı Olanlara 70.000 TL Ödeme Veriyor, Bankadan Açıklama Yapıldı

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için son dakika yeni bir kampanya haberi geliyor. Akbank kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar 70 bin TL'ye kadar düşük faiz oranları ile birlikte akbank'ın resmi internet sitesi üzerindeki duyurusu yapılan Kredi kampanyasına katılabilir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan bu krediler bireysel olarak ödeneceği için emekli olan çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlar kredi başvurusu yaparak onay olabilir.

Akbank düşük faiz oranları ile yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda kredilerini 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırabiliyor. Akbank düşük faiz oranları ile vermiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara belirli şartlara uygun olması durumunda kredi onayı vereceği için banka kredi notu önemli olmaktadır.

Akbank üzerinden 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak kredi onayı almak istiyorsanız banka kredi notu en az 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Akbank üzerinden daha önce ihtiyaç kredisi kullanan vatandaşlar banka mobil uygulamasına giriş yaparak daha yüksek limitlerde de kredi kullanabilir.

Akbank SMS Kredi

Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda sms ile 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak hemen Kredi sonucu öğrenebilir. Akbank 36 ay vadeye kadar 50.000 TL limitli krediler verirken 50.000 TL üzerinde ise 24 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlıyor.

Sms ile Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazarak 4425 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve kredi başvurusunda bulunabilir. Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler başvuru onayı almaları durumunda en yakın banka şubesine giderek onaylı tutarı hesaba yatırabilir.

Akbank mobil uygulaması üzerinden de direkt Kredi seçeneği ile 70000 tl ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız mümkündür. Akbank mobil uygulaması üzerinden direkt Kredi seçeneğini giriş yapabilmeniz için bu bankada hesabınızın olması ve internet şifresi oluşturmanız gerekmektedir.