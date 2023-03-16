0.69, 0.79, 0.95, 1.25, 1.29 ve 1.35 oranları müjdesi bugün geldi! Konut kredisinde ne kadar ödeyeceğinizi öğrenin

Konut kredisinde ne kadar ödeyeceğinizi öğrenin... 0.69, 0.79, 0.95, 1.25, 1.29 ve 1.35 oranları müjdesi bugün geldi! Bu konuda çeşitli bankaların vatandaşlara uygun faiz oranları ile kredi verdikleri görülmektedir. Bu bankalar arasında Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank, QNB Finansbank, Garanti BBVA, İş Bankası, TEB, İNG Bank bulunmaktadır. Bu bankalar faiz oranlarını düzenli olarak güncelleyerek verilen kredinin kaç ayda ödeneceği ve aylık ödenecek miktarlar belirlenmektedir. Konut kredisi alarak ev sahibi olmak isteyenlerin bu kredi seçeneklerini incelemesi uygun olacaktır.

Konut kredisi alma konusunda son günlerde yaşanan depremler sonrasında çok daha uygun faiz oranları ile bu kredileri almaları mümkün olabileceğini göstermektedir. Böylece ev ihtiyacı olan kişilerin özel bankalardan veya devlet bankalarından kredi alabilecekler. Böylece evi olmayanlar veya ev alma hayali kurup para biriktirenler evlerini almış olacaklar.

Uygun faiz oranlı konut kredisi seçenekleri

Konut kredisi almak üzere araştırma yapıyorsanız bu konuda birçok bankanın sunduğu konut kredisi seçeneklerini değerlendirmeniz uygun olacaktır. Farklı faiz oranları ile sunulan konut kredisi seçeneklerini değerlendirerek en uygun krediyi alabilirsiniz. Bankaların farklı şartlar sunduğunu göz önünde bulundurarak bu başvuruları yağmanız tavsiye edilmektedir.

Son günlerde yapılan güncellemelerle birlikte devlet bankaları da özel bankalar da kredi faizlerini güncellediler. Bu güncel faiz oranları üzerinden konut kredisi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Konut kredilerinde bankalar tarafından kampanyalı konut kredileri be standart konut kredileri olarak sunulmaktadır. Kredileri incelerken bu detaylara da dikkat etmeniz uygun olacaktır.

En Düşük Faizli Konut Kredisi Sunan Bankalar

Bankalar tarafından sunulan konut kredisi oranları ve oranlara göre düzenlenen kampanya seçenekleri şu şekilde sunulmaktadır.

Ø 0.69 ve 0.79 Kampanyası

Bu kampanya Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından sunulmaktadır. En düşük faizli konut kredisi olarak bilinmektedir.

Ø 0.95 Kampanyası

Garanti BBVA müşterilerinin lojman alımlarında sunduğu konut kredisidir.

Ø 1.25 Kampanyası

Vakıfbank Yeşil Ev Konut Kredisi kampanyası kapsamında müşterilerinin A sınıfı enerji belgesine sahip konutların alımında verilmektedir.

Ø 1.29 Kampanyası

Albaraka Türk Katılım Bankası’nın sunduğu bu kredi Albaraka Türk'ün satışa çıkardığı konutlar için geçerli olmaktadır.

Ø 1.35 Kampanyası

Vakıfbank Yeşil Ev Konut Kredisi B sınıfı enerji belgesine sahip konut almalarında bu kredi verilmektedir.

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