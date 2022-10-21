Halkbank ve 2 bankadan duyurdu! ATM kartınıza ve Online işlem yaptığınızda 50.000 TL ödeme olacak

Halkbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan yeni nakit kredi kampanyasında 50000 TL'ye kadar ödeme alacak olan tüm vatandaşlar için belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılacağı resmi internet siteleri üzerinden açıklandı. Kamu bankası olan Halkbank, başta olmak üzere ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kredi ödemelerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde 36 ay vadeli kredi ödemeleri en düşük faiz oranları ile birlikte yapılmaktadır. 3 banka üzerinden de 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden ATM kartları üzerinden veya internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de başvurularını gerçekleştirebiliyor.

HALKBANK

Kamu bankası olan Halkbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Halkbank şubelerine giderek kimlik ve gelir belgenizi de birlikte yapacağınız tüm işlemlerde banka şube yetkisinde sizlere 50000 TL kadar kredi ödemesi alıp alamayacağınız hakkında bilgiler verilmektedir. 50000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, bankanın internet sitesine giriş yaparak buradan da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğinizi söylemek isteriz. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi hızlı birşekilde yapabiliyorsunuz.

GARANTİ BBVA

Garanti Bankası şubelerine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilir ve bireysel ihtiyaç kredisi olarak 50000 TL kadar kredi ödemesi alabilirsiniz. Garanti Bankası hesabı olan vatandaşlara ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden de 7 24 kredi başvurusunda bulunabiliyor.

YAPI KREDİ

Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yaparak, oturduğunuz yerden ne kadar kredi onayı aldığınızda hemen görebilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek yapacağınız tüm işlemlerde nakit kredi kullanabilirsiniz. Sms ile kredi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilmek için cep telefonunuzdan öncelikli mesaj atmanızı isteniyor. Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirinizi yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.