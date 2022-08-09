Akbank Bakiyesi sıfır olanlara 40.000 TL ödüyor! Şok kampana bugün başladı...

Akbank üzerinden yapılan yeni kampanyada banka hesabı olan vatandaşlara 40000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı haberi geldi. Akbank 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için 40000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde işlem yaparak ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Son zamanlarda emekli promosyonları ile birlikte gündem olan Akbank, hem emekliye hemde sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için bireysel ihtiyaç kredisi kampanyaları da yapmaya devam ediyor.

Akbank kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirmeleri durumunda hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlayacaktır. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuç alabilirsiniz. Akbank kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını banka şubeleri üzerinden yapabildikleri gibi, ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak da ihtiyaç kredisi başvurularında bulunabilmektedir.

Akbank kredi başvurusu

Akbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirilmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurunuzu cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak hemen öğrenebilirsiniz. Banka kredi şartlarını, uygulamadan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına mesaj göndermesi durumunda acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaklardır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartlara uygun olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi imkanından faydalanarak, banka şubelerine gitmeden de hemen işlemlerini yapabilmektedir.

Bu işlemleri yapabilmeniz için banka müşterisi olmanız ve Akbank Direkt uygulaması, şifresi almanız isteniyor. Akbank, direk uygulaması, şifresi olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerde 36 ay vadeli olarak işlemler yapılmaktadır. Akbank kredi başvurusunda bulunarak, kredi imkanından faydalanacak olan kişilerin ayrıca banka şubelerine giderek, kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte 40000 TL düşük faizli kredi kampanyasından faydalanacağını söylemek istiyoruz. Resmi internet sitesine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında geniş bilgiler öğrenebilirsiniz.