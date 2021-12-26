Akbank Acil Durumlarda Olanlar İçin 50.000 TL Veriyor

Akbank tarafından duyurulan acil nakit ödeme kampanyası, vatandaşların oldukça dikkatini çekti. Nakit ihtiyacı olanlar için Akbank’ın yapmış olduğu bu kampanya 50.000 TL’ye varan kredi imkanı sunuyor.

Akbank, gelir belgesi istemeden 50 bin TL’ye varan kredi kampanyasını onaylayacağını duyurdu. Bu kredinin geri ödemesinde 3 ay taksitle erteleneceği açıklandı. Akbank resmi internet sayfasında yapmış olduğu duyuruya göre kampanyadan sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilecek. Akbank aracılığıyla acil nakit ödeme kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvuru işlemlerini tamamlamalıdırlar. Başvurusu onay alan kişiler ilk ödemelerini 90 gün erteleyebilecekler.

Akbank’ın duyurmuş olduğu bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların başvuru yapmaları gerekiyor. 50 bin TL acil nakit kredisinden faydalanmak için en yakın banka şubesinden ya da bakanın resmi internet sayfasından başvuru işlemleri tamamlanmalı.

Akbank 50 bin TL acil nakit kredisini sadece belirlenen koşullara uyum gösteren vatandaşlara veriyor. En yakın banka şubesine giderek bu koşullar hakkında bilgi alınıp başvuru yapıldığı takdirde, dakikalar içerisinde geri dönüş sağlanıyor ve onaylanan kredi miktarı başvuru yapan kişinin hesabına yatıyor. Kredi notu yüksek olan vatandaşlar, 50 bin TL acil nakit kredisine başvurmaları dâhilinde düşük faiz oranlarından yararlanabilirler.

Akbank emekli vatandaşları da unutmayarak emeklilere özel bir kampanya yayınladı. Emekli olan kişiler, emekli maaşlarını Akbank’a devrettiklerinde Akbank’ın birçok kampanyasından yararlanabiliyor. Emekli maaşını Akbank’a devreden vatandaşlar, 50 bin TL acil nakit kredisine başvurabilir. Başvuru onaylandığı takdirde onaylanan miktar emeklinin hesabına yatırılır. Ayrıca emekliler için yapılan kampanya bununla sınırlı değildir. Akbank’tan emeklinin yüzünü güldüren bir haber daha geldi. Emekli maaşını Akbank’a devreden vatandaşlara 2 bin TL’ye varan emeklilik teşviki ödemesi de yapılacak. Emeklilikleri dolan vatandaşlar, emekli olmak için en yakın banka şubesine gidip başvuru yapabilir. Bunlara ilave olarak kredi kartı kullanmak isteyen emekli vatandaşlarımız, emekli maaşlarını Akbank’a devir ettikten sonra Akbank Axess destekli kredi kartından yararlanabilir. Tüm bu kampanyalar ile vatandaşın yüzünü güldüren Akbank, son zamanlarda oldukça rağbet görüyor. Daha fazla bilgi için en yakın Akbank şubesine gidilebilir ya da Akbank’ın resmi internet sayfası ziyaret edilebilir.