Akbank 100.000 TL Ödeme Başlattı! Son Dakika Haberi İle Hemen İşlemlerinizi Yapın!

Akbank, yeni bir kampanya başlatarak, 100000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin banka müşterisi olmaları gerekiyor. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenlerin banka şartlarına uygun olmaları gerekiyor.

Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak isteyenler, öncelikle banka müşterisi olmalıdır. Kredi başvurusu için Akbank İnternet Bankacılığı şifresi oluşturulmalıdır. Bu sayede bankacılık işlemleri kolayca yapılabilir ve kredi ödemeleri de buradan alınabilir. Başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar, 5 dakika içinde kredi başvurusunu gerçekleştirerek kampanyadan hemen yararlanabilirler.

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu SMS ile Yapılabilir?

Akbank, ihtiyaç kredisi başvurusunu SMS yoluyla da yapma imkanı sunuyor. Cep telefonu üzerinden atılacak bir mesajla gelir belgesiz kredi onayı almak mümkündür. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, "kredi" yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaralarını yazarak 44 25 numarasına göndermelidirler. Onay alan vatandaşlar en yakın Akbank şubesine giderek kredi kullanabilirler.

Akbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Avantajları

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılan vatandaşlar, banka müşterisi olmaları durumunda, kredi ödemelerini aynı gün hesaplarına yatırır. Ayrıca Akbank Direkt uygulaması da kullanılarak işlemler gerçekleştirilebilir.

Akbank, ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Kampanyaya banka müşterileri katılabileceklerdir. İhtiyaç kredisi başvurusu internet bankacılığı veya SMS yoluyla yapılabilecektir. Kampanyaya katılan vatandaşlar, banka müşterisi olmaları durumunda, kredi ödemelerini aynı gün hesaplarına yatıracaklardır.