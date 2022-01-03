Akbank 0.99 Faizli Nakit Kampanyası İçin Son 5 Gün

Ekonomik sıkıntı yaşayan emekli çalışan ve devlet memuru olan vatandaşların bireysel ihtiyaç kredisi olarak alabilecekleri 0.99 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyası Akbank üzerinden bitiyor. Banka daha önce kendi Bankasından Kredi kullanmış ve düzenli Ödemiş olan vatandaşlar için yapmış olduğu Bu kampanyada belirtilen şartlara uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verecek.

Akbank üzerinden 0.99 faiz oranları ile 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz gibi ayrıca bankadan yapmış olduğu Bu kampanyada 36 ay vadeye kadar kredi işlemleri yapabileceksiniz. Acil destek kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar banka şubelerine gitmeden sms ile istedikleri zaman kredi başvurusu yapabilir veya mobil uygulama aracılığı ile 7gün 24saat kredi başvurusu yaparak kredi başvuru sonucunu öğrenebilir.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 0.99 faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorlarsa bankadan yapılacak olan acil destek Kredi kampanyasına katılabiliyor. Başvuru yapan kişiler eğer 0.99 faiz oranları ile kredi alamadıysan bankanın güncel olan faiz oranları ile birlikte 100.000 TL'ye kadar da Kredi kullanabiliyor.

Akbank üzerinden 0.99 faiz oranlı kredi alıp alamadığınız öğrenmek istiyorsanız bankadan sms kredi servisine başvuru yaparak hemen Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı da yazarak 4425 numarasına bu mesajı gönderin. Göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verecek onaylanan tutar kadar krediyi isterseniz Akbank direkt uygulaması üzerinden banka şubelerine gitmeden isterseniz de en yakın Akbank şubesinden kimlikle kullanabileceksiniz.