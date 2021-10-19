Akbank 0.99 faiz oranları ile 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu: Akbank üzerinden son dakika 0.99 faiz oranları ile kredi verileceği haberi müşterileri sevindirdi. Akbank üzerinden düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler daha önceki Bu banka üzerinden kullanmış oldukları kredileri düzenli ödediyse ve kredi notunu düşürmedi ise 0.99 faiz oranları ile kredi onayı alabileceklerdir. Akbank üzerinden yapılan açıklama ile birlikte 0.99 faiz oranları ile kredi imkanı sunulmaktadır. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler akbank'ın kendi uygulamış olduğu kredi politikalarına uygun müşteri olması durumunda hızlı bir şekilde onay alabilecek ve 0.99 faiz oranları ile kredi kullanabilecekler.

Akbank kredi şartları nedir?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler kredi notu 1300 ve üzerinde olması durumunda kredi başvurusu yapabilirler. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen ve 0.99 faiz oranları ile kredi kullanmak isteyen kişiler Daha önce bu bankadan kredi veya kredi kartı kullanmış olması şartı aranmaktadır. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Akbank üzerinden başvuru yapmadan önce kendi kredi notu sorgulamasını da akbank'ın mobil uygulaması üzerinden yapabilecektir. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler daha önce Akbank üzerinden veya herhangi bir banka üzerinden icralık avukatlık olduysa ve bu sonuç yüzünden kara listeye düştüyse kredi başvurusu yaptıklarında olumsuz yanıt alacaklardır.

Akbank kredi başvurusu

Akbank'ın uyguladığı Kredi politikalarına uygun müşteri olmanız durumunda Akbank kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan Krediyi hemen aynı gün içerisinde kullanabilirsiniz. Akbank müşterisi olan kişiler akbank'ın direct uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve yapmış oldukları bu kredi başvurusu ile birlikte şubelere gitmeden gelir belgesiz olarak kendi banka hesaplarına kredi ödemesi yapabilirler.

Akbank müşterisi olmayan kişilerde bankanın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz doldurarak veya bankadan 4425 numarasına mesaj atarak Kredi başvurusunda bulunabileceklerdir. Akbank SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da 4425 numarasına mesaj olarak gönderin... Bu şekilde göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verecektir.