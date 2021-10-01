Akbank 0.66 Faiz Oranları İle İhtiyaç Kredisi Vereceğini Duyurdu ve Başvuru Başlattı

Akbank üzerinden 0.66 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere yeni bir haber var. Akbank üzerinden yapılan duyuru sonrasında, banka 36 ay vadeye kadar sadece 6000 TL kredi için bu faiz oranları ile işlem yapacak. Bu kredilerde 3 ay erteleme olacak. Kredi kullanmak isteyenler, belirli şartlar dahilinde işlem yapacakları için kredilerini aynı gün içinde kullanabilmektedirler.

Akbank üzerinden 0.66 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, daha önceden bu bankadan kredi ve kart kullanmış olması gerekmektedir. Kredi notu yüksek olan kişiler, 0.66 faizli 6000 TL kredi kullanabileceklerdir.

Akbank Kredi Şartları Nedir?

Akbank kredi başvurusu için şartlarını yayınladı. Kredi alacak kişiler, belirli şartlara göre Akbank üzerinden onay alacak ve kredi kullanacak. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak kişi en az 1500 ve üzerinde kredi notu varsa ve bu bankadan daha önce çalışmaları varsa onay alabilecektir. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler ayrıca diğer bankalardaki ödemelerinde de sıkıntı yaşamaması gerekmektedir. Banka kredi notu ve kredi sicili uygun olan kişilere banka 0.66 faizli kredi imkanı tanıyacaktır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, belirli şartlara göre kredi imkanından faydalanacaklardır. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte, diğer tüm ihtiyaçlarınızı gidereceğiniz bireysel kredi seçeneklerini de seçebilirsiniz. Banka özellikle kredi alacak kişilere, birden fazla yöntem ile kredi başvuru imkanı sağlamaktadır.

SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Kredi yazın boşluk bırakın TC KİMLİK numaranızı 4425 numarasına gönderin. Eğer internet üzerinden ve Akbank direkt üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız da banka sizlere internet şifresi verecek ve bu şifre ile birlikte başvurunuzu yapabileceksiniz. Başvuru yaptığınızda Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi onayı alabilir, onaylanan krediyi de akbank hesabınıza aktarabilirsiniz.