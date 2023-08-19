Akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Yapılan zamlar nedeniyle araç sahiplerinin masrafı yükseliyor. Öte yandan bazen indirim haberleri de gelebiliyor. Son zamanlarda brent petrolde yaşanan düşüş nedeniyle motorin fiyatında 1 TL 52 kuruş tutarında indirim söz konusu oldu.

Araç sahipleri indirimlerin benzin ve LPG için de yapılmasını istiyor. Akaryakıt fiyatları OPEC ülkelerinin arz politikasından etkileniyor. Bazı ülkelerin devam eden arz kısıtlamaları, fiyatların yükselmesine neden olabilir. Ayrıca döviz kurunun yüksek seyretmesi, devam eden Ukrayna-Rusya savaşı da akaryakıtta artışa yol açıyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Bugün için benzinde bir değişim olmadı. Dün uygulanan motorin indirimi sonrasında motoin fiyatları, 36-37 TL seviyesine ulaştı. Güncel fiyatlar İstanbul, Ankara, İzmir için şu şekilde uygulanıyor:

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin 37,66 TL

Motorin 36,80 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin 37,71 TL

Motorin 36,84 TL

Ankara

Benzin 38,24 TL

Motorin 37,37 TL

İzmir

Benzin 38,30 TL

Motorin 37,49 TL

AKARYAKIT İNDİRİMLERİ DEVAM EDER Mİ?

Akaryakıtta indirimin devam edip etmeyeceğine dair net bir bilgi bulunmuyor. Arz kısıtlamalarının, dövizdeki artışın devam etmesi halinde indirimden ziyade zam beklentisi ağırlık kazanıyor. Akaryakıt zamlarının çilesini sadece araç sahipleri değil diğer vatandaşlar da çekiyor. Akaryakıt zamları; toplu taşıma zamlarını, ürün-hizmet zamlarını tetikleyebilir.

Türkiye’de araç kullanmanın maliyeti her geçen gün yükselmektedir. Trafik sigortası, kasko, bakım ve onarım gibi giderlerde de artış yaşanıyor. Vergiler de arttığı için araç sahiplerinin işi güçleşiyor. Akaryakıt fiyatlarındaki zamlar, pompaya yansımadan duyurulur. Bu sayede araç sahipleri depoyu, pompa fiyatları artmadan doldurabilir. Araç sahipleri indirim haberlerini dört gözle bekliyor. Özellikle 40 TL’ye yaklaşan benzin fiyatının bir an evvel düşmesi isteniyor.