Akaryakıt fiyatları, son zamanlarda hızlı yükselişiyle gündemden düşmüyordu. Bu yükseliş, farklı nedenlerden kaynaklanıyor. OPEC ülkeleri, son zamanlarda arzı azaltan politikalar izlemekte. Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı ülkeler daha az ihracat yaparak petrol arzını düşürüyor. Dünya genelinde artan talebi karşılamayan arz, fiyatların yükselmesine yol açıyor.

Akaryakıt fiyatları, döviz kuruna bağlı olarak da artabilir. Son zamanlarda doların artmasına bağlı olarak akaryakıt fiyatları da yükseliyor. Öte yandan vergilerin artırılması da akaryakıtın zamlanmasına yol açabilir. Akaryakıtta bazen indirimler de söz konusu olabilir. Bugün itibarıyla motorin fiyatında 1 TL 52 kuruş indirim yapıldı. Araç sahipleri, indirim haberini alınca akaryakıt istasyonlarına akın etti. Böylece yeni bir zam gelmeden indirimli fiyattan depolarını doldurma şansı elde ettiler.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 37,71 TL

İstanbul motorin fiyatı: 36,83 TL

Ankara benzin fiyatı: 38,24 TL

Ankara motorin fiyatı: 37,32 TL

İzmir benzin fiyatı: 38,83 TL

İzmir motorin fiyatı: 37,49 TL

BENZİNDE İNDİRİM VAR MI?

Motorine yapılan indirim sonrasında benzinde de indirim yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Brent petrolde meydana gelen düşüşün devam etmesi, benzin indirimini getirebilir. Brent petrol fiyatı şu anda 84,07 dolar seviyesinde seyrediyor. Benzinde indirim olmasında iç ve dış piyasada yaşanan koşullar da etkili oluyor.

Ukrayna-Rusya Savaşı, fiyatların yüksek kalmasına yol açıyor. Savaşın sona ermesi, OPEC ülkelerinin arz konusunda daha cömert davranması halinde piyasada bir indirim beklentisi oluşabilir.

Akaryakıt fiyatlarında rafineri uzaklığından kaynaklı farklılıklar söz konusu oluyor. Bu nedenle şehirlerde, ilçelerde ve dağıtım firmalarında fiyatlar değişiyor. Akaryakıt zamlarından tüm vatandaşlar olumsuz etkileniyor. Fiyatlar arttıkça toplu taşıma zamları devam edebilir. Ayrıca akaryakıt zamları, ürün ve hizmet fiyatlarına da yansıtılır.