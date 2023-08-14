Akaryakıt zamları, son zamanlarda gündemden düşmüyor. Neredeyse her hafta gelen zam haberleri, araç sahipleri başta olmak üzere pek çok kişinin canını sıkıyor. Araç sahiplerinin trafiğe çıkmak için katlanmaları gereken maliyet, her geçen gün artıyor. Araçların sigorta, bakım ve onarım gibi farklı maliyetlerde de artış söz konusu oluyor.

Akaryakıt fiyatlarının artmasının nedenleri irdelendiğinde OPEC ülkelerinin arzda kesinti uygulamaları, temel sebepler arasında gösteriliyor. Suudi Arabistan, Cezayir gibi ülkeler arzı kısıtlayarak fiyatların artmasına yol açıyor. Ayrıca dünyada petrol tüketimi de her geçen gün artıyor. Arz kısıtlamaları nedeniyle artan talebi karşılamak da zorlaşıyor. Döviz kurunda meydana gelen artış; KDV ve ÖTV’de uygulanan artışlar nedeniyle de akaryakıt fiyatı artıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yeni haftanın ilk gününde yeni bir zam beklentisi bulunmuyor. Güncel fiyatlar, şu şekilde belirtiliyor:

İstanbul

Benzin: 36,03 TL

Motorin: 38,19 TL

LPG (Otogaz): 13,80 - 14,23 TL

Ankara

Benzin: 36,55 TL

Motorin: 38,68 TL

LPG (Otogaz): 14,25 TL

İzmir

Benzin: 36,56 TL

Motorin: 38,87 TL

LPG (Otogaz): 14,26 TL

AKARYAKITTA ARTIŞ DEVAM EDER Mİ?

Akaryakıttaki artışın devam etmesi, yüksek bir olasılık olarak görülüyor. Akaryakıt fiyatları, döviz kurundan etkilenebiliyor. Döviz kurunda meydana gelen artışa bağlı olarak akaryakıtta artış meydana geliyor. Akaryakıttaki artışlar, brent petrolde meydana gelen değişimden de kaynaklı olabiliyor.

Brent petrol şu sıralar 85,75 dolar seviyesinde seyrediyor. Brent petrolde geçen haftaya göre düşüş söz konusu oluyor. Bu düşüş sürerse bu durumun akaryakıta indirim olarak yansıması da söz konusu olabilir. Akaryakıt fiyatları, araç sahiplerini olduğu kadar toplu taşıma araçlarını kullananları da etkiliyor.