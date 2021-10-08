Akademisyen Aylin Sözer Davasında Yeni Gelişme!

48 yaşındaki Dr. Aylin Sözer, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta idi. 32 yaşındaki sanık Kemal Ayyıldız'ın ise Sözeri’n boğazını kesip yakarak katlettiği öne sürülmüştü. Sanık Kemal Ayyıldız savunmasında dikkat çekici ifadeler kullandı ve cinayeti başkasının işlediğini ve çocuklarının tehdidi altında bulunması sebebi ile cinayeti üstlendiğini iddia etti.

Türkiye'yi yasa boğan cinayet ile ilgili olarak katil zanlısı, “İsterseniz 3 değil 5 tane müebbet verin” dedi. Tek isteğinin çocuklarının kurtulması olduğunu ifade eden zanlı, gündemde yer aldı. Korkunç cinayet hakkında mahkemenin sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ertelediği de öğrenildi.

Duruşma Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemes’inde gerçekleşti ve sanık Kemal Ayyıldız'ın s ile SEGBİS ile bağlantı kurduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra söz konusu duruşmada akademisyen Aylin Sözer’in kız kardeşi Nilay Sözer ile oğlu Arda Çapan da yer aldı.

Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada tutuksuz sanık Murat Delde ise katılım göstermedi. Ayyıldız ise savunmasında üzerine atılı olan suçlamayı kabul etmediğini belirterek kendisine tuzak kurulduğunu ve cinayetin başka bir şahıs tarafından işlendiğini öne sürerek dikkatleri üzerine çekti.

Mahkeme başkanı ise 15 Şubat 2021 tarihinde Kemal Ayyıldız'ın avukatı aracılığı ile mahkemeye sunmuş olduğu ifadesini okudu ve dikkat çekti. Mahkemeye sunulan ifadede sanık Ayyıldız'ın olay gününde uyuşturucu etkisinde kapı çaldığını ve birinin kafasına vurarak kendini bayılttığını ardından içeri girdiğinde ise akademisyen sözlerin cansız bedenini gördüğünü anlattı.

Cinayeti işleyen kişinin kendisini çocukları ile tehdit ettiğini ifade eden sanık bölgeyi yakmadığı durumda kendisini ve çocuklarının öleceğini de aktardı. Bununla birlikte sanık Ayyıldız’ın çocuklarını koruyabilmek için söz konusu cinayeti üstlendiğini öne sürmesi ve ailesini koruyabilmek adına yanlış ifade vermesi dikkat çekti bir gelişme olarak görüldü.