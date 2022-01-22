Garanti Bankası Kimlik Numarasına Göre 15.000 TL Ödeme Yapacak! Başvuru Yaparak Hemen Hesaba Atacaksınız. Banka açıklama yaptı ve kredi kullanımı başlıyor. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için 15.000 TL ödeme ayırdı. Başvuru yapan kişiler kimlik numaraları üzerinden sorgulamalara girerek Bu banka üzerinden ne kadar kredi onayı aldığını ve hangi faiz oranları ile kredi kullanacağı hakkında bilgileri alır. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte ocak ve şubat aylarında düşük faiz oranları ile 15 bin TL'ye kadar kredi kullanabileceksiniz.

Başvuru yapmak isteyen kişiler kredi notu 1100 ve üzerinde olması sigortalı olarak çalışması veya emekli olması bankalar ile arasının iyi olması kredi sicili temiz olması durumunda 18 yaşından büyük olması ile birlikte Kredi başvurusunda bulunabilir. 18 yaşından büyük olan herkes Garanti bankası'nın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak 15 bin TL gelir belgesiz kredi onayı olabiliyor.

Garanti Bankası kredi başvurusu

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka kredi şartlarına uygun olması durumunda hızlı bir şekilde onay alabiliyor. Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Garanti Bankası şubelerine giderek veya banka şubelerine gitmeden internet sitesini kullanarak istedikleri zaman bankanın yapmış olduğu kampanyaya katılarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu krediler de banka şartlarına uygun olan kişiler hemen kredi onayı alabilecek.

Garanti Bankası şubesinden işlem yapamayan kişiler banka hesapları üzerinden alacakları internet şifresini kullanarak da banka üzerinden istedikleri zaman 15.000 TL kullanabiliyor. Yapılan Bu kampanyada ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için internet bankacılığı şifreniz ile birlikte Garanti Bankası mobil uygulamasına giriş yapmanız gerekmektedir.