Aile Bakanlığından Yeni Maddi Destek! 2 Bin 329 Lira Karşılıksız Para Verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklu ailelere 2 bin 329 liraya varan maddi yardım yapacağını duyurdu.

Ülkenin hemen hemen her kesimine destek olmaya çalışan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu sefer de çocuklu ailelere yardım eli uzattı. Yapılan açıklama ile birlikte, çocuklu ailelere Ekim ayı itibariyle 349 milyon liralık destek yapılacağı duyuruldu. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) kapsamında, ailelere çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için her bir çocuk için 1.259 liralık yardım verileceği belirtildi.

Öğrencilerin okul dışı zamanını kaliteli ve verimli kullanabileceği ortam ve imkanların yaratılması için oluşturulan Okul Destek Projesi kapsamında SED ödemesi yapılmaya devam ediyor. Verilen yardım sayesinde aileler çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabiliyor. Söz konusu yardımdan sadece Ekim ayında bile 150 bin çocuk yararlanabiliyor. Önümüzdeki aylarda bu sayının arttırılması ve Ocak ayında SED miktarına zam yapılması bekleniyor.

SED ÖDEMESİ NE KADAR 2022?

Sosyal Ekonomik Destek kapsamında, her bir çocuk için ihtiyaç sahibi ailelere 1.259 liralık maddi destek veriliyor. Bu tutara 2023 Ocak ayında zam gelmesi bekleniyor. Gerekli koşulları sağlayan aileler, başvuru yaptıkları her bir çocuk için bu ödemeleri alacak. Yani 2 çocuğu için başvuru yapan bir aile 2.518 lira maddi destek alabilecek.

349 MİLYON LİRALIK YARDIM

Farklı farklı yardımlarla milyonlarca vatandaşa yardım eli uzatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022 yılının Ekim ayında 150 bin çocuğun hayatına dokunduğunu açıkladı. Bu kapsamda toplam 349 milyon 452 bin liralık ödeme yapıldığı belirtildi. Buna göre 2022 yılı için kişibaşı ödenen ortalama SED yardımı miktarı 2 bin 329 lira olarak hesaplandı.

SED ÖDEMESİ NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan ailelerin çocukları, kendi bakımlarını üstlenebilecek zamana gelene kadar aileleri tarafından bakımları yapılabilsin ve ihtiyaçları karşılansın diye ailelere maddi destek vermektedir.

SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Geçici ve süreli olarak yapılan SED başvuruları, Bakanlık İl Müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığı ile gerçekleşmektedir. Geçici SED ödemesinin yılda bir olduğu, en fazla 2 defa yapıldığı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Süreli SED ödemeleri ise onayda belirtildiği süre süresince her ay yapılmaktadır. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşların verdiği bilgiler incelemeye alınacak ve gerekli şartları karşılayıp karşılamadığına bakılacaktır. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen kişiler onay alacak ve yardım ödemeleri hesaplarına yatırılacaktır.

SED BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Size en yakın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine bizzat giderek SED başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yüz yüze başvuruların yanı sıra e-Devlet sistemi üzerinden de başvuru alınmaktadır.

SED BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Bakanlıktan SED yardımı almak için başvuru yapacak kişilerin T.C. kimlikleri ve SED başvuru dilekçesi ile ilgili kuruma gitmesi gerekmektedir. Öğrenci belgesi ve bazı durumlarda sağlık raporu da istenmektedir. Kişilerin İŞKUR ve meslek kurslarına başvurulu yaptığında dair belgeyi de yetkili kuruma iletmesi beklenmektedir.