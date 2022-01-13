Afrika CDC, COVID Hapı İthal Etmek İstiyor

Afrika Hastalık Kontrol Merkezleri, COVID-19 için tedavi hapını, nüfusun yüzde 15'inden azının en az bir doz aşı aldığı kıtaya getirmek için Pfizer ile birlikte çalışmak istiyor.

Fransa'da öğretmenler, hükümetin okullara yönelik "kaotik" virüs stratejisine karşı grev başlattı ve Senato, halka açık yerlere erişim için tartışmalı bir aşı geçişini onayladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yaklaşık iki yıldır yürürlükte olan koronavirüs nedeniyle ilan ettiği küresel halk sağlığı acil durumunu uzatıp uzatmamayı değerlendireceğini söyledi.

Afrika 10 milyon COVID-19 vakasını geçti: DSÖ

BM sağlık kuruluşu WHO'ya göre, dünya pandeminin üçüncü yılına girerken Afrika kıtası 10 milyon onaylanmış COVID-19 vakasını aştı.

Sanal bir panelde konuşan DSÖ Bölge Acil Durum Direktörü Abdou Salam Gueye, Afrika'da şu ana kadar "230.000'den fazla insan ne yazık ki öldü" dedi.

Ölüm oranları geçen hafta “esas olarak yüksek risk altındaki insanlar arasındaki enfeksiyon nedeniyle” yüzde 64 arttı, ancak kıtadaki önceki virüs dalgalarına kıyasla ölümler ve hastaneye yatışlar düşük kalıyor.

Kıta, şimdiye kadar sadece yaklaşık 340 milyon doz uygulanmış olmak üzere 660 milyon dozdan fazla aşı aldı.

Tokyo'nun yeni vakaları 4 ayın en yüksek seviyesine sıçradı, tahminen üç katına çıktı

Tokyo, COVID-19 enfeksiyonlarında dört ayın en yüksek seviyesini kaydetti ve uzmanlar, Omicron varyantının yayılmasının günlük sayımın ay sonuna kadar üç katına çıkmasına neden olacağını tahmin ediyor.

Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno gazetecilere verdiği demeçte, Omicron şu anda Japonya'daki yeni enfeksiyonların yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.

Japonya'nın başkentinde 3,124 yeni koronavirüs vakası görüldü, bu 1 Eylül'den bu yana görülen en yüksek vaka sayısı.

Macaristan, Omicron vakaları arttıkça dördüncü atış sunacak

Başbakan Viktor Orban'ın genelkurmay başkanı Gergely Gulyas düzenlediği basın toplantısında, Macaristan'ın isteyen kişilere dördüncü bir atış yapacağını söyledi.

Gülyas, "Herkes doktorla istişare ederek dördüncü bir COVID-19 aşısı olabilir, bununla ilgili (hükümet) kararname bu hafta yayınlanacak." Dedi.

Avrupa Birliği'nin uyuşturucu düzenleyicisi, dördüncü bir doza duyulan ihtiyaç konusunda şüphelerini dile getirdi ve hızlı yayılan varyant hakkında daha fazla bilgi istediği için bu yaklaşımı destekleyecek hiçbir veri olmadığını söyledi. Şili ve İsrail zaten bir sunuma başladı.