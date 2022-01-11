Afganistan'da Üst Düzey Pakistanlı Taliban Lideri Öldürüldü

Pakistanlı güvenlik yetkilileri, silahlı grup ile hükümet arasındaki barış görüşmeleri sürecinin durmaya devam etmesi nedeniyle doğu Afganistan'da Tehreek-e-Taliban Pakistan'ın (Pakistan Talibanı veya TTP) üst düzey bir liderinin öldürüldüğünü söyledi.

Bir güvenlik kaynağı Salı günü Al Jazeera'ya verdiği demeçte, grubun sözcüsü olarak görev yaptığı sırada Muhammed Horasani takma adıyla da bilinen Khalid Balti'nin Nangarhar eyaletinde öldürüldüğünü söyledi.

Yetkili, konuyla ilgili medyaya konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmaması koşuluyla konuştu. Yetkili, "Öldürülen kişinin Halid Balti olduğu açık" dedi ve cinayetin Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Nangarhar eyaletinde gerçekleştiğini de doğruladı. Cinayetin koşulları sorulduğunda, “Bu bilgiyi almaya çalışıyoruz” dedi.

Pakistan yerel basını, Balti'nin kimliği belirsiz silahlı kişilerce vurularak öldürüldüğünü bildirdi, ancak kaynak bu haberleri doğrulayamadı. Pakistan Talibanı yaptığı açıklamada, Balti'nin öldürüldüğü yönündeki haberlere ilişkin "soruşturmaların sürdüğünü" söyledi. Açıklamada, "Müftü Halid Balti'nin şu anda [Pakistan Talibanı'nda] herhangi bir sorumluluğu olmadığı unutulmamalıdır" denildi.

Balti'nin takma adı Muhammed Horasani, birbirini izleyen her Pakistan Taliban sözcüsü için bir takma ad haline geldi ve grup, mevcut sözcünün "hayatta ve iyi" olduğunu açıkladı.

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesinden gelen, 40'lı yaşlarının sonlarında olduğu söylenen Balti, 2014 yılında Shahidullah Shahid takma adıyla bilinen Şeyh Makbul'dan Pakistan Talibanı sözcüsü görevini devralmıştı.

O yıl, Pakistan ordusu Pakistan Talibanına karşı eski karargahında ve Kuzey Veziristan kalesinde bir güvenlik operasyonu başlattı ve grubu ve savaşçılarının çoğunu doğu Afganistan'a sürdü.

Pakistan güvenlik kaynağı, Balti'yi silahlı grubun iddialarıyla çelişerek Pakistan Talibanı'nın "önemli lideri" olarak nitelendirdi.

Balti'nin son zamanlarda Pakistan Talibanı ile Afgan Talibanı tarafından Afgan hükümetinin gözetiminden serbest bırakılmasının ardından, bu grup Ağustos ayında Kabil'in kontrolünü ele geçirdiğinde, operasyonel rolün ne olduğu, eğer varsa, belirsizdir. Geçen ay, Pakistan ordusu ile Pakistan Talibanı arasında bir aydır devam eden ateşkes, Afgan Talibanı'nın aracılık ettiği yeni bir barış süreci durmuş gibi göründüğü için yenilenmeden sona erdi. Pakistan Talibanı, Pakistan hükümetinin Pakistanlı Taliban mahkumlarını serbest bırakma ve TTP sığınaklarına yönelik güvenlik baskınlarını durdurma sözünü tutmadığını iddia etti.