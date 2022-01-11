Guantanamo 20 Yıl Sonra: Bir "Adaletsizlik" ve "İstismar" Mirası

Guantanamo Körfezi'nin 20. yıldönümünde savunucular, ABD askeri gözaltı tesisinin yirmi yıllık adaletsizliği temsil ettiğini ve kapatılması gerektiğini söylüyorlar.

Başkan George W Bush yönetimi tarafından 2002 yılında Küba'daki bir Amerikan askeri üssünde kurulan hapishane, tutukluları 11 Eylül sonrası “teröre karşı savaştan” ABD topraklarında yararlanacakları anayasal haklardan mahrum etmek için tasarlandı.

Karayip adasının Amerika'ya ait bir yerleşim bölgesindeki konumu, uluslararası hukukun uygulanabilirliği ve mahkumların tedavisine ilişkin savaş kurallarının sularını bulandırdı. Ve yıllar içinde hapishane, hukukun üstünlüğünün dışında bir suistimal ve adaletsizlik yeri olarak ün kazandı.

ABD Başkanı Joe Biden tesisi kapatacağına söz verdi, ancak Guantanamo'da yeni, gizli bir mahkeme salonunun inşasıyla ilgili haberler, yönetimin tesisi kapatmak konusunda ciddi olmayabileceğine dair endişeleri artırdı. Geçen yıl içinde cezaevinden sadece bir transfer oldu.

Bir zamanlar yaklaşık 800 tutukluyu barındıran tesiste şu anda 39 mahkum bulunuyor ve 13'ü transfer için serbest bırakıldı. Çoğu resmi suçlama olmadan tutuldu.

Burada Al Jazeera, Guantanamo'nun mirası hakkında insan ve sivil haklar savunucularıyla konuşuyor:

Eski mahkûm Mansur Adayfi: '20 yıllık adaletsizlik, işkence, taciz'

Mansur Adayfi, Guantanamo'nun “20 yıllık adaletsizlik, işkence, istismar, kanunsuzluk ve baskıyı” temsil ettiğini söylediğinde kişisel deneyiminden bahsediyor.

Adayfi, işkence, aşağılama ve tacize maruz kaldığını söylediği cezaevinde 14 yıldan fazla kaldı. Yemenli bir yerli olan Adayfi, 18 yaşında Afganistan'da araştırma yürütürken Afgan savaşçılar tarafından kaçırılıp, El Kaide için çok daha yaşlı bir üye olduğu iddiasıyla CIA'e teslim edildi.

Adayfi, insanlık dışı olarak nitelendirdiği çile boyunca masumiyetini korudu ve 2016'da Guantanamo'nun kapatılması ve tutuklular için adaletin sağlanması için savunmaya devam ettiği Sırbistan'a serbest bırakıldı.

Geçen yıl Bizi Burada Unutma: Guantanamo'da Kayıp ve Bulunan başlıklı bir anı yayınlayan Adayfi, "Guantanamo 21. yüzyılın en büyük insan hakları ihlallerinden biri" dedi. “Ayrıca Amerikan adalet sistemine, Amerikan halkına [kötüye]. Guantanamo hiç kimse için - ne 11 Eylül kurbanları için, ne Amerikalılar için ne de tutuklular için herhangi bir adalet sağlamadı."

Adayfi, işkence ve haksız tutuklama konusundaki kendi deneyimi için, adalete giden yolun Guantanamo'yu kapatmak ve orada meydana gelen suistimaller ve yasal işlemlere ilişkin gizliliği sona erdirmekle başlayacağını söyledi. Adalet, tazminat demektir, kabul demektir, özür dilemek demektir” dedi.