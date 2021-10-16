Afganistan'da Camideki Patlamada En Az 47 Kişi Hayatını Kaybetti

Bir Taliban yetkilisi, intihar bombacılarının güney Afganistan'da Cuma namazına katılan ibadet edenlerle dolu bir Şii camisine saldırdığını, en az 47 kişinin öldüğünü ve 70 kişinin yaralandığını söyledi.

Kandahar'daki Bibi Fatima camisinde güvenlikten sorumlu olan Murtaza adında bir tanık Associated Press'e iki bombacı gördüğünü söyledi. Birinin kapının dışında patlayıcıyı patlattığını, diğerinin ise caminin içindeki ibadet edenler arasında olduğunu söyledi. Caminin güvenlik personelinin dışarıda başka bir şüpheli saldırganı vurduğunu söyledi.

Taliban'ın Kandahar Kültür ve Enformasyon Dairesi Başkanı Hafız Sayid, saldırıda 47 kişinin öldüğünü ve en az 70 kişinin yaralandığını söyledi.

Yetkililer, IŞİD'in kuzeydeki Kunduz kentindeki başka bir Şii camisini bombaladığını iddia etmesinden bir hafta sonra meydana gelen patlamanın ayrıntılarını hâlâ topladıklarını söylediler. Saldırıda ölenlerin sayısının 80 olduğu tahmin ediliyor.

Cuma günü, Taliban özel kuvvetleri siteyi güvence altına almak için camiye geldi ve bölge sakinlerine kurbanlar için kan bağışlamaları için bir çağrı yapıldı. Hemen bir sorumluluk iddiası yoktu. Mezhepçi kan dökülmesi, hem Taliban'ın hem de batının düşmanı olan IŞİD-K'nin Afganistan'daki yerini genişlettiğine dair korkuları artırdı.

IŞİD, ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Ağustos ayında Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden bu yana ülke genelinde bir dizi ölümcül bombalı saldırıyı üstlendi. Grup ayrıca daha küçük saldırılarda Taliban savaşçılarını hedef aldı.

Afganistan'ın geri dönen yöneticileri şimdi milyonlarca insanı açlıkla tehdit eden, tırmanan bir ekonomik ve insani krizle boğuşuyor.

Görgü tanıkları patlamaların yanı sıra silah sesinden bahsetti ve camiyi korumakla görevli bir güvenlik görevlisi, bombacılar içeri girerken yoldaşlarından üçünün vurulduğunu söyledi.

Sayed Rohullah AFP'ye şunları söyledi: "Cuma namazı vaktiydi ve biz hazırlanırken silah sesleri duydum. Camiye iki kişi girmişti.”

“Gardiyanlara ateş açmışlardı ve buna karşılık gardiyanlar da onlara ateş açmıştı. İçlerinden biri caminin içinde intihar saldırısı düzenledi.”

O ve diğer görgü tanıkları, iki saldırganın daha bombalarını ana binanın dışındaki kalabalık alanlarda patlattığını söyledi.

Taliban İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Kari Seyyid Khosti, "Kandahar'ın birinci semtindeki Şii kardeşliğine ait bir camide çok sayıda vatandaşımızın şehit ve yaralı olduğu bir patlama meydana geldiğini öğrenmekten üzüntü duyuyoruz" dedi.