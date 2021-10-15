Son Dakika Yardım Parası: Devlet 15 Ekim’den itibaren 763, 991, 1.797 TL yardım veriyor!

Son Dakika Yardım Parası Haberi: Bir çok ihtiyaç sahibini ilgilendiren haber sonunda geldi. İşte tarih açıklanıyor ! Devlet yardımları hız kesmeden devam ediyor. Yaşlı, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlar bu haberimiz sizin için sakın kaçırmayın.

Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren bu haberi vakit kaybetmeden sizinle paylaşıyoruz. 15 Ekimden itibaren devlet yardımları başlıyor hemen başvuru yapın ! İhtiyaç sahiplerinin yaşam koşullarnı iyileştirmek için yapılan bu yardımlara başvurmak için gerekli olan şartlar nelerdir hepsi haberimizin içinde sizleri bekliyor. Özel durumlarından kaynaklı olarak devlet yardımlarından faydalanabilecek olan vatandaşlarımız için haberimiz hem başvuru kılavuzu hem de sonrası için bir rehber niteliği taşımaktadır. Devlet yardımları ülkemizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla bakanlığın kendi bütçesinden karşılanarak vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır. Anayasada yer alan sosyal devlet ilkesinin yansıması olan bu yardımlar vatandaşımızın hizmetine 15 ekimden itibaren e devlet aracılığıyla sunulmaktadır.

Devlet yardımlarına nasıl başvuru yapılır ?

Milyonlarca vatandaşımızın faydalanmak istediği yardımlara başvurmak için aşağıdaki adımları gerçekletirmeliyiz.

İhtiyaç sahibi olduğunuzu kanıtlayın Engelli bireyler engel raporlarını belirterek Yaşlı bireyler yaş durumunu belirterek Evde bakıma muhtaç olanlar bakıma muhtaç olduklarını kanıtlayarak devlet yardımına başvurmalıdır. E – devlet uygulamasına TC ve şifreniz ile giriş yapınız.(şifreniz yoksa ptt den alabilirsiniz.) E-devlete girdikten sonra arama kısmını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazalım. Arama sonuçları arasından Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı yazan sekmeye tıklayalım Açılan sayfada yardım programlarına tıklayalım ve bizi yönlendirdiği sayfadaki gerekli bilgileri dolduralım.

Yardımlar aylık kaç TL ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesiyle karşılanacak olan nakdi yardımlar 760 TL ile 1800 TL arasında değişmektedir. Burada temel etken ihtiyaç durumunuzdur. Örneğin %40 engelli birey ile % 80 engeli olan bir birey ve bu durumu raporlarıyla kanıtladılarsa aynı aylığı almıyor.

Aylık Nakit Yardımı Nereye Yatıyor ?

Devletin yapmış olduğu yardımlar PTT aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. PTT ye giden ihtiyaç sahipleri kimliklerini ibraz etmeleri durumunda kendi kimlik bilgilerine yatırılmış olan aylık nakit yardımlarını kolaylıkla çebilirler.