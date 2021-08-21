Afganistan Vatandaşları Kaçmak İçin Çaresizce Koşuşturma İçinde

Önünde, birçoğu geçiş izni verilmesini umarak İngiliz pasaportlarını çılgınca havada salladı ama lastik hortumlar kullanan bir grup Afgan güvenlik görevlisi onları geri itmeye çalıştı.

Kalabalıktan birçoğu tahliye edileceklerine dair herhangi bir belirti almamıştı, ancak her halükarda Afganistan'dan bir çıkış yolu bulmak için çaresizce harekete geçmişlerdi. Ancak diğerleri, elçilikten buraya geldiklerini ve uçuş için işlem yapılmasını beklediklerini söyleyen e-postalar aldı.

Bunlar arasında birkaç ay önce akrabalarını ziyaret etmek için küçük çocuklarıyla Afganistan'a gelen batı Londra'dan bir Uber sürücüsü olan Helmand Khan da var. Bana doğru bir avuç İngiliz pasaportu uzattı. "Son üç gündür içeri girmeye çalışıyorum," dedi çaresizlik içinde, yanında iki küçük oğluyla.

Ayrıca burada İngiliz ordusu için eski bir tercüman olan Khalid var. Karısı sadece iki hafta önce bir çocuk doğurdu ve o bebeğin böyle sahnelerde öleceğinden çok korkuyor. "Sabahtan beri buradayım" diyor, "Taliban yolda beni sırtımdan kamçıladı."

Kısa bir yürüyüş mesafesinde yerleşkenin ana girişidir. Binlerce kişi ortaya çıktı, büyük çoğunluğunun tahliye edilme olasılığı gerçekçi değil. İngiliz askerleri kalabalığı kontrol etmek için zaman zaman havaya ateş açtı. İçeri girmenin tek yolu, bir şekilde kalabalığın arasından ilerlemek ve geçmenize izin vereceklerini umarak belgelerinizi yüzlerine sallamak. ABD askerlerinin görev yaptığı havalimanı kapılarında durum daha da kaotik görünüyor, havalimanının ana sivil girişinin önünde Taliban düzenli olarak havaya ateş ediyor ve içeri girmeye çalışan kalabalığı geri püskürtüyor.

Taliban, hükümetle bağlantılı herkese af verildiğinde ısrar ediyor. Grup, "kapsayıcı" bir hükümet kurma niyetinde olduğunu söylüyor, ancak buradaki pek çok kişi gelecek konusunda derin endişeler içinde.

Şehrin başka yerlerinde işler çok daha sakin. Farklı bir dünya gibi hissettiriyor. Mağazalar ve restoranlar açılıyor, ancak bir meyve ve sebze pazarında tezgahtarlar hala çok daha az insan olduğunu söylüyor. Kozmetik ürünleri satan bir adam, özellikle kadınların çok daha az olduğunu, ancak onları sokaklarda görmek alışılmadık bir durum olmadığını söylüyor.

Bu arada Taliban her yerde, Afgan güvenlik güçlerinden ele geçirilen araçlarda devriye geziyor. Yağma ve kargaşayı önlemek için varlıklarını sürdürdüklerini söylüyorlar ve bazı sakinler bize daha güvende hissettiklerini söylüyor, özellikle de militanlar artık hedefli cinayetler veya bomba patlamaları gerçekleştirmiyorlar.