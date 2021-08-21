Afganistan: İşçi Tahliye Krizi Üzerinde Acil Eylem Talep Ediyor

Gölge dışişleri bakanı, hükümetin İngilizleri ve uygun Afganları diğer ülkeler aracılığıyla bile İngiltere'ye geri döndürme çabalarını "hızlandırmasını" istiyor.

Nandy, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı, risk altındaki yüzlerce Afgan'ın mahsur kaldığı raporlarının ortasında "acil müdahale" yapmaya çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı, insanları mümkün olduğunca çabuk çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Bir sözcü, hükümetin "birinci önceliğinin" "İngiliz vatandaşlarına ve bize yardım edenlere karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmak" olduğunu söyledi.

Pazar gününden bu yana İngiliz vatandaşları ve Afgan personeli de dahil olmak üzere en az 2 bin kişinin ülkeden tahliye edildiğini söyledi.

Binlerce Afgan umutsuzca kaçmaya çalışırken ve hükümetler vatandaşlarını ve uygun Afgan meslektaşlarını tahliye etmek için çabalarken, Kabil havaalanının dışında kaotik sahneler yaşandı.

ABD, terminalin dışında devam eden kaos nedeniyle vatandaşlarını havaalanından kaçınmaları konusunda uyardı.

Yaklaşık 4.500 ABD askeri, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın geçici kontrolünde ve tahliye uçuşlarını güvence altına alma çabalarının bir parçası olarak yaklaşık 900 İngiliz askeri de sahada devriye geziyor.

Nandy, BBC News'e, insanların "dövüldüğünü, vurulduğunu ve kontrol noktalarında geri çevrildiğini" söyledi.

"İnsanlardan uygunluklarını kanıtlamak için onları Birleşik Krallık'a bağlayan belgeleri taşımalarının istenmesi, ancak bu belgeleri yolda bu belgeleri kontrol eden Taliban için bir hedef haline getiren belgeler.

"Havaalanına giden güvenli koridorlar yok, insanların dövüldüğü derme çatma kamplar ve hatta tecavüz raporları var."

İşçi Partisi Milletvekili, Bay Raab'a yazdığı mektupta şunları yazdı: "Ofisim şu anda Baron Hotel'e veya Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na ulaşamayan, kontrol noktalarında dövülen veya geri çevrilen, bazıları küçük çocukları olan yüzlerce insanla iletişim halinde."

Havaalanı çevresinde mahsur kalanların çoğunun kadın veya kız olduğunu söyledi ve Raab'dan NATO müttefikleriyle "kapının hemen dışında veya içeride bir işleme bölgesi" ile bir askeri polislik operasyonu kurmayı düşünmesini istedi.

Taliban militanları, havaalanının çevresine kontrol noktaları yerleştiriyor ve seyahat belgesi olmayan Afganların girmesini engelliyor.

Reuters haber ajansı tarafından aktarılan bir Taliban yetkilisine göre, Pazar gününden bu yana Kabil havaalanında veya çevresinde on iki kişi öldü. Ancak geçerli belgeleri olanlar bile, bazılarının Taliban muhafızları tarafından dövüldüğüne dair haberlerle havaalanına gitmekte zorlandı.

Afganistan'daki ABD büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarına Kabil havaalanına seyahat etmemelerini tavsiye eden bir güvenlik uyarısı yayınlayarak "kapıların dışındaki potansiyel güvenlik tehditleri" konusunda uyarıda bulunurken, İsviçre ve Almanya da dahil olmak üzere diğer ülkeler havaalanı dışındaki durumla ilgili endişelerini dile getirdi.

Nandy, askeri ve diplomatik personel de dahil olmak üzere, "zor ve tehlikeli koşullarda insanlara yardım etmek için gece gündüz çalışan" kişileri övdü. Ancak "birçok insanın" "hayatlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu" söyledi.

Gölge kabine üyesi, muhalefet temsilcilerine bilgi verilmediği halde Tory milletvekillerine bilgi verildiğinden şikayet ederek, tüm milletvekillerinin mevcut durum hakkında bir brifing almasını istedi.

"Bunu düzenlemek için defalarca söz verilmesine rağmen neden tüm milletvekillerine aynı teklif verilmedi?" diye sordu. Bir başka İşçi Milletvekili Chris Bryant, İngiliz vatandaşları ve ailelerinin Dışişleri Bakanlığı'na özel telefon yardım hattı aracılığıyla ulaşamadığına dair birçok rapor olduğunu söyledi. Çağrıların ya "insanları [hükümet] web sitesine geri gönderen bir sesli mesaja gittiğini ya da hiçbir şey yapmadığını" söyledi. Dışişleri Bakanlığı, İngiltere vatandaşlarının konsolosluk desteği talep etme hattının çalıştığını söyledi.