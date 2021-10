Afganistan En Büyük Açlık Kriziyle Karşı Karşıya

Endişe verici yeni bir rapora göre, Afganistan'da bu kış benzeri görülmemiş bir gıda krizinden muzdarip olacak 22,8 milyon insan arasında en az 14 milyon çocuk var. Londra merkezli yardım kuruluşu Save The Children tarafından analiz edilen BM verilerine göre, açlık düzeyinde geçen yıla göre yüzde 35'lik bir artışı temsil ediyor. ABD'nin 20 yıllık bir savaşın ardından askerlerini geri çekmesinin ardından, Ağustos ortasında Taliban Afganistan'ın kontrolünü ele geçirdi. O zamandan beri, ülke kötüleşen bir insani krize itildi.

Batılı ülkeler ve Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi küresel finans kuruluşları, Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinden kısa bir süre sonra yardımlarını askıya aldı. BM Dünya Gıda Programı (WFP) genel müdürü David Beasley Pazartesi günü Reuters'e verdiği demeçte, ardından gelen siyasi kargaşa ve ülke ekonomisinin çöküşü nedeniyle ülke nüfusunun yarısından fazlasının artık “açlığa doğru yürüyor” dedi. Bu, sadece iki ay önce bildirilen 14 milyon rakamının neredeyse iki katı.

Ülke, rekorlar başladığından bu yana şimdiye kadarki en kötü gıda kriziyle baş etmeye çalışırken, beş milyondan fazla çocuk kıtlığın etkileriyle yüzleşmekten sadece bir adım uzakta. Save the Children'a göre, geçen hafta Kabil'in batısında bir aileden sekiz çocuk açlıktan hayatını kaybetti. Yaşları 18 ay ile sekiz yaş arasındaydı. Save the Children tarafından alıntılanan Entegre Gıda Güvenliği Aşaması Sınıflandırması (IPC) raporu, önümüzdeki aydan itibaren ve Mart 2022 yalın sezonuna kadar iki Afgandan birden fazlasının bir kriz veya acil gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalacağını ortaya koydu.

"Durum zaten vahim - kliniklerimizde her gün, yiyecek ekmek kırıntılarından başka bir şeyleri olmadığı için şiddetli yetersiz beslenmeden ziyan olan küçük çocuklar görüyoruz. Ancak, Save the Children'ın kıdemli çatışma ve insani yardım danışmanı Orlaith Minogue yaptığı açıklamada, kış geldiğinde her zamankinden daha fazla çocuğun aç kaldığını göreceğiz" dedi. Bu ayın başlarında, WFP, tedavi sağlanmadığı takdirde yaklaşık bir milyon çocuğun şiddetli akut yetersiz beslenmeden ölme riski altında olduğu konusunda uyardı.

Bay Beasley, "Çocuklar ölecek, insanlar açlıktan ölecek" dedi. "İşler çok daha kötüye gidecek. Milyonlarca insanın, özellikle de çocukların, finansman yetersizliği ve ekonominin çökmesi ile gittiğimiz oranda ölmesi nasıl olmaz bilmiyorum. İnsanların hayatta kalabilmesi için bu fonları çözmelisiniz.” WFP'nin kış yaklaşırken yaklaşık 23 milyon insanı kısmen beslemek için ayda 220 milyon dolara (160 milyon sterlin) ihtiyacı var.

ABD tek başına Afgan merkez bankasına ait varlıklarda yaklaşık 9,5 milyar dolar (6,9 milyar sterlin) dondurdu ve Taliban'ın paraya erişmesini önlemek için nakit sevkiyatlarını durdurdu. Taliban'ın devralmasından önce bile Afganistan, dünyada acil durum seviyelerinde açlıkla karşı karşıya kalan en fazla ikinci insan sayısına sahipti. Ancak devirden bu yana geçen iki aydaki durum o kadar vahim bir hal aldı ki, aileler yiyecek almak için mallarını satıyor. Eylül ayında, uluslararası toplum Cenevre'deki bir konferansta Afganistan'ı desteklemek için 1 milyar dolardan fazla yardım sözü verdi.