İngiliz Askerleri Mali'de IŞİD Militanlarını Vurdu

İngiliz birlikleri, şiddetli bir isyan ve rakip uluslararası güçleri çeken siyasi bir kargaşayla karşı karşıya olan Mali'de bir BM misyonundayken saldırıya uğramasının ardından IŞİD savaşçıları olduğuna inanılan ölü cihatçıları vurdu.

İki silahlı kişinin öldürülmesi, 2014 yılında Afganistan'dan bu yana düzenli Birleşik Krallık kuvvetleri tarafından ilk kez gerçekleşti ve Sahel'deki eyaletlere yayılan bir çatışmadaki tehlikeleri vurguladı. Şu anda gerçekleşen en tehlikeli barışı koruma operasyonu olarak tanımlanan BM misyonu, Fransa öncülüğünde bir isyan karşıtı operasyonla birlikte yürütülüyor.

İngiliz kuvvetleri ve İslamcılar arasındaki çatışma, ülkenin doğusunda, Kraliçe'nin Ejderha Muhafızlarından askerlerin, tekrarlanan yol kenarı bombalamalarına maruz kalanlara alternatif yollar bulmak için bir operasyon yürüttüğü uzak bir bölgede gerçekleşti. Ellerinde Rus yapımı PKN makineli tüfek ve Kalaşnikof AK-47 saldırı tüfeği taşıyan silahlı kişiler, Malili bir askeri üssün İslamcılar ve Menaka tarafından işgal edildiği Indelimone kasabaları arasındaki yolda Çakal zırhlı araçlarla askerlere ateş açtı.

Uzun Menzilli Keşif Grubu'ndan İngiliz birlikleri, Çarşamba günü 10 metre mesafeden başlayan 20 dakikalık bir değiş tokuşta bir GPMG (genel amaçlı makineli tüfek) ve 40 mm el bombası makineli tüfekle ateşe karşılık vermeden önce iki silahlı kişiyi çalıların içine kovaladı.

Kraliçe'nin Ejderha Muhafızları ve Kraliyet Angliyen Alayı'ndan birlikler olan İngiliz birlikleri, meşru müdafaa için uygun eyleme izin veren BM angajman kuralları uyarınca Newcombe Operasyonunda yer alıyor. İngiltere ordusu, çatışma sırasındaki niyetin, yüzden fazla el ateş eden iki silahlı kişiyi tutuklamak olduğunu söyledi. Bölge, Birleşik Krallık birliklerinin, BM'nin silahlı gruplar tarafından işlenen vahşeti soruşturmasına yardımcı olarak rollerini genişletmenin bir parçası olarak 10 aylık görevde gittikleri en doğudaki bölge.

Birleşik Krallık komutanı Yarbay Will Meddings şunları söyledi: “Bugünkü eylem, Birleşik Krallık'ın BM'nin en tehlikeli barışı koruma misyonuna ne getirdiğini tam olarak gösteriyor – sadece sivillere zarar verenleri bulmakla kalmayan, aynı zamanda hareket eden uzun menzilli bir güç. “Bunun gibi sonuçlar, ISGS'nin (Büyük Sahra'daki İslam Devleti) gasp ve öldürme özgürlüğüne sahip olduklarını hissettiği yerlerde gece gündüz çok uzak mesafelerde devriye gezmekten ve onlara cezasız kalamayacaklarını kanıtlamaktan geliyor.”