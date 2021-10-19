Afgan Kadınları ve Genç Kızları Ölebilir

Bir yardım kuruluşu, ülkenin katı cinsiyet ayrımı kuralları tıbbi yardımın kendilerine ulaşmasını engellediği için birçok Afgan kadın ve kızının ölebileceği konusunda uyardı.

Save the Children kampanyaları direktörü Athena Rayburn, kar amacı gütmeyen kuruluşların kadın insani yardım personelinin bölgede çalışabilmesi için eyalet liderlerinden izin almaları gerektiğini söyledi. Afganistan'da yaklaşık 5,5 milyon insanın yerinden edildiğini ve bunların büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklar olduğunu da sözlerine ekledi.

Bayan Rayburn, PA'ya şunları söyledi: "Mobil sağlık ekiplerimizde bile, kadın hastaların erkek doktorları görmesine izin vermememiz gerektiği söylendi. “Kadın personelimizin korunmasını sağlayamazsak bu kişiler hizmet alamayacak ve can kayıplarına yol açacaktır.

“Bu yıkıcı ve tamamen önlenebilir bir şey.” Taliban'ın Afgan hükümetinde hiçbir kadının bakan olmayacağını söylemesinin ardından geldi. Militan grup ayrıca, sınıflarının öğretmeni kadın olmadıkça kadınların ve kızların okula gitmesine izin verilmeyeceğini söyledi. Rayburn, Save the Children'ın acil bakıma ihtiyacı olan yetersiz beslenen çocukların sayısında büyük bir artış gördüğünü ve Afganistan'daki sağlık sisteminin "oldukça çöktüğünü" de sözlerine ekledi.

Afganistan'daki Dünya Bankası tarafından finanse edilen 2.300 sağlık tesisinin beşte birinden azı - yüzde 17'si - binlerce insanın umutsuzca başka bir ülkeye tahliye edilmeye çalışıldığı Ağustos ayında Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinden bu yana faaliyete geçti.

Bayan Rayburn, "Gerçekten mükemmel bir insani felaket fırtınası. Ve kesinlikle daha da kötüye gidiyor ve ülkeye nakit girişiyle ilgili devam eden sorunlarla daha da karmaşıklaşıyor. ” G20 liderlerinden Taliban'ın Afganistan genelinde insani yardım erişimine izin verme ve ülkenin sınırlarını açık tutma taleplerinin “doğru yönde atılmış bir adım” olduğunu, ancak İngiltere hükümetinin eğitim finansmanına öncelik vermesi gerektiğini söyledi.

“Tipik olarak, insani yardım bütçelerinde eğitim hayat kurtarıcı olarak görülmediği için finanse edilmiyor. “Deneyimlerimize göre eğitim, kategorik olarak hayat kurtarıcı ve özellikle kızlar gibi savunmasız gruplar için.

“Birçok durumda, tam anlamıyla, ebeveynlerinin, çocuklarının dışarı çıkıp çalışmalarına izin verecek şekilde günde birkaç saat kalacağını bildikleri güvenli bir yer olabilir.” İngiltere'nin, şu anda hayır kurumlarının belirli Taliban liderlerine maddi yardım vermesini engelleyen terörle mücadele mevzuatında "nitelikli muafiyetler" yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.

ABD birliklerinin Ağustos ayında Afganistan'dan çekilmesinden bu yana, Save the Children, Afganistan'ın 34 vilayetinden yedisinde 40.000'den fazla kişiye sağlık ve eğitim verebildi. Hayır kurumu, daha önce bu illerde ve diğer üç ilde faaliyet gösterdikten sonra Eylül ayında Kandahar, Kabil, Jowzjan, Balkh, Laghman, Nangarhar ve Kunar'da çalışmaya devam etti.

İngiltere hükümet sözcüsü şunları söyledi: “Kritik, hayat kurtaran insani yardımın ihtiyacı olan Afganlara ulaşmaya devam etmesini sağlamanın en iyi yolunu arıyoruz. "Taliban ve ortaklarımızla her yaştan kadın ve kız çocuğunun kaliteli eğitime erişebilmelerini ve haklarının korunması gerektiğini açıkça belirttik."