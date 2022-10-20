Adnan Oktar Davasında Savunma Alındı: “Mehdi Gelince Durduramayacaklar”

Tutuklu sanık Ahmet Çelik Adnan Oktar örgütü davasında son savunmaların alındığı sırada önemli açıklamalarda bulundu. Milli ve yerli bir yapılanma olduklarını ifade eden tutuklu sanık Ahmet Çelik kullanmış olduğu ifadelerle gündemin en üst sıralarında yer aldı. Çelik Adnan Oktar'ı mehdi olarak görmediğini ifade ederken hiçbir zaman görmediğini de söyledi. Sanık Çelik derin devletin mehdiyi itibarsızlaştırmaya çalıştığını ifade ederken mehdi gelince durduramayacaklarını ve boşuna çırpınmamaları gerektiğini anlattı.

Sanık Ahmet Çelik yapmış olduğu savunmasında hiçbir suç örgütünün devletinin yanında yer almayacağını belirtti. Milli ve yerli bir yapılanma olduklarını belirten Çelik, Adnan Oktar'ı mehdi olarak görmediği konusuna vurguda bulundu. Diğer taraftan sanık Ahmet Bürke ise konu hakkında yapmış olduğu açıklamalar sırasında 6 yaşından 16 yaşına kadar yetimhanede kaldığını ve 17 yaşında cezaevine girdiğini belirtti. Bundan 10 sene önce çocuk olduklarını ifade eden Sanık Bürke artık çocuk olmadıklarını ve her şeyi anlayabildiklerini söyledi. Söz konusu kadınların spesifik bir şeyden bahsetmediğini ifade eden sanık bu kadınların zeki olduğunu ve üniversite okuduklarını ifade etti. Neyin haram ve neyin helal olduğunu açık bakmaları durumunda saniyesinde anlayabileceklerini ifade eden sanık dini telkin vererek cinsel tacizi kabul etmediğini anlattı.

Adnan Oktar geçtiğimiz günlerde savunmasında alelade bir insan olmadığını ve kendisi hakkında bir iftira atıldığı zaman anında cevap vermesi gerektiğini belirtmişti. Kendisinin kadınları sevmesinin ve kadınların da onu sevmesinin kıskanılan bir durumu olduğunu ifade eden Oktar bunların çirkin kadınların ve homoseksüellerin lobisi olduğunu belirtmişti.

Tutuksuz sanık Hatice A. ise savunmasında devlet memuru olduğunu açıklamış ve 17 senedir bu işi yaptığını söylemişti. Meslek hayatı boyunca devlet terbiyesiyle yaşadığını belirten Hatice A., devleti zora sokacak bir topluma ya da yapılanmaya her zaman karşı çıktığını anlatmıştı. Adnan Oktar'ın çevresinden birkaç kişiyi 2012 senesinde sosyal medyadan eklemesi ile tanıştığını belirten tutuksuz sanık daha sonra kitaplarını okuması ile Adnan Oktar’a ilgisinin başladığını açıklamıştı. Örgüt içerisinde yardım suçu ile suçlandığını belirten tut Sevgi bağlamında şeyler yaptığını açıklayan Hatice A., propaganda içerikli sözler söylemediğini ve Adnan Oktar'ın kitaplarını şuurunun artması ile ve milli sevgi sebebiyle sipariş verip okuduğunu aktarmıştı.uklu sanık örgüt propagandası yapmak ile suçlandığını ve bu suçlamaların söz konusu olmadığını belirtmişti.

Yalnızca genel olarak kitap okumayı seven biri olduğunu belirten tutuksuz Sanık Adnan sadece Adnan Oktar'ın değil diğer yazarların da kitaplarını okuduğunu ve kitap okumanın da suç olmadığını bildiğini açıklamıştı. Suçlamaları kabul etmediğini belirten tutuksuz sanık beraatini talep ettiğini söyleyerek gündemde yer almıştı.

Mustafa Kurtuluş ise devlet memuru olarak çalışan ifade ederken devlet içerisinde örgütün işlerini yaptığının öne sürüldüğünü belirtmişti. İlk olarak örgütü olduğunu kabul etmediğini belirten Mustafa Kurtuluş Adnan Oktar ile arkadaşlarının örgüt kurmak değil aksine örgütlerin yok olması için çalıştığını belirtmişti.